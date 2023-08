La storia del lancio della moneta che ha deciso il futuro di HP

Perché una delle aziende tecnologiche più importanti della storia si chiama con questo nome?

HP ha progettato alcuni dei computer di maggior successo della storia

Sicuramente hai un dispositivo HP. Era uno dei marchi elettronici più importanti sul mercato, progettando tutti i tipi di dispositivi, dai computer alle stampanti. Ma, Vi siete mai chiesti da dove viene il suo nome? È una storia molto strana, poiché è stata decisa dal lancio della moneta.

Il garage dove è nato è il punto originario della Silicon Valley

Le società di garage tech sono già un cliché, ma HP è stata una delle prime. Nato in un garage a Palo Alto, California, nel 1938.. I suoi fondatori furono Bill Hewlett e David Packard, entrambi laureati in ingegneria elettrica alla Stanford University ed erano anche amici. Da quell’anno lavorarono insieme studiando progetti futuri, finché nel 1939 decisero di formalizzare l’azienda.

Poiché avevano bisogno del suo nome, Lanciano una moneta in aria affinché il caso possa scegliere il loro nome. Stavano valutando due scelte: Hewlett-Packard o Hewlett-Packard. E il destino ha deciso che il nome Bill Hewlett sarebbe apparso per primo, così ha chiamato la società Hewlett-Packard, e la sua abbreviazione è HP, come è consuetudine.

Il garage in cui è cresciuta HP è il luogo di nascita della Silicon Valley. Successivamente sempre più aziende del settore stabilirono le proprie sedi in strutture vicine e nel tempo aderirono sempre di più. Oggi lì hanno sede anche altre grandi aziende, come Google, che, stranamente, sono in disputa con i propri dipendenti sull’ubicazione dei loro uffici.

al momento Hewlett-Packard non esiste più, divisa nel 2015: HP Inc e Hewlett Packard Enterprise, che opera in modo indipendente. HP Inc è la più vicina all’origine, poiché si dedica principalmente alla creazione di computer e stampanti. Nel frattempo, ha lasciato Hewlett-Packard Enterprises per concentrarsi sulle attività di server computing, cloud storage e networking. blockchaintra le altre attività.

Nonostante sia uno dei maggiori produttori di computer al mondo, Non sono stati coinvolti nella realizzazione di questi fino agli anni ’90.. In precedenza si erano specializzati in calcolatrici e strumenti di misura elettronici per laboratori. Infatti, per gran parte del 20° secolo, erano noti per aver progettato alcune delle calcolatrici di maggior successo sul mercato, come l’HP-35 (1972) o l’HP 28-C (1987), dispositivi che ora abbiamo integrato nel telefono cellulare con applicazioni specifiche.