La storia del prossimo gioco Metro è influenzata dalla guerra ucraina

4A Games, lo studio dietro lo sviluppo della saga lateralmenteda un nuovo rapporto che i suoi prossimi progetti, tra cui possiamo trovare nuovi videogiochi Metro, è uno Concentrati sull’esperienza per giocatore singolo e un altro con multiplayerContinuare. Nonostante ciò, la squadra ha dovuto affrontare molte difficoltà derivanti dall’invasione russa dell’Ucraina, anche se sostengono di aver lavorato sodo e che la prossima storia del titolo lateralmente Sono stato colpito dalla situazione difficile quello che stanno passando.

“Non abbiamo mai avuto paura di questa serie lateralmente Ha sempre avuto un forte messaggio politico e contro la guerra. Sì, abbiamo sempre voluto intrattenerti e immergerti in questo mondo post-apocalittico, ma c’è anche una storia più grande da raccontare. E la guerra in Ucraina ci fa ripensare al tipo di storia che dovrebbe riguardare la prossima. lateralmentePossiamo leggere la dichiarazione. Tutti i problemi lateralmente – Lotta, potere, politica, tirannia, oppressione- Ormai è entrata a far parte della nostra quotidianità. Quindi li abbracciamo e li inseriamo nel gioco con uno scopo rinnovato.

Sebbene sia la “cosa più importante” per lo studio in questo momento, vogliono anche gestire le aspettative, soprattutto considerando lo stato del loro studio di Kiev. Al momento, non hanno fornito maggiori dettagli sui loro prossimi progetti, e saranno “quando sono pronti, mentre continuiamo a incanalare tutta la nostra passione, i nostri migliori sforzi e il nostro mestiere in esso. Infine, lo studio evidenzia che sono desiderosi di condividere “più informazioni su se stessi”.

Il prossimo gioco Metro incentrato sull’esperienza per giocatore singolo per Xbox Series X/S, PS5 e PC è in fase di sviluppo presso A 4A Revisione motore “Per sfruttare la nuova potenza, lo storage e il ray tracing compatibile con l’hardware offerti dalle nuove console.” Come i titoli precedenti, sarà un’esperienza coinvolgente per giocatore singolo incentrata sulla storia e sui suoi personaggi.