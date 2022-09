La storia della canzone dei Red Heels di Sebastian Yatra e perché inizia con “It’s a Voice”

Sono passati 10 mesi da quando ha visto la luce e tacchi alti rossi Da Sebastian Yatra È ancora una delle canzoni più ascoltate sia alla radio che sulle piattaforme in fluire.

Mentre la musica regna sovrana tipo urbanoSettimana dopo settimana, questa romantica canzone pop è riuscita a rimanere tra le più ascoltate dell’anno.

Questa era precisamente una delle preoccupazioni di Yatra quando intendeva lanciare Tacchi alti rossi. “Lascia qualsiasi schema o tradizionale, Perché sta lavorando adesso?‘, ha spiegato in un’intervista a EFE.

però, tacchi alti rossi Non solo ha avuto successo nel mercato di lingua spagnola, ma è anche riuscito a posizionarsi nel mercato americano, cosa che ha fatto superare le sue paure al 27enne colombiano: “Sono riuscito a rimuovere questa paura Per colpire la canzone e (per essere ascoltato) nei locali notturni Avrebbe dovuto essere reggaeton e in collaborazione con un altro artista“.

Secondo lo Yatra, la chiave di questo successo sta nel Lettera d’amore incondizionatache riuscì a sconfiggere sia gli americani che gli spagnoli.

Sebastian Yatra e Clara Galle con i tacchi rossi. // Youtube



Perché inizi con “È un suono”

Una delle cose più sorprendenti tacchi alti rossi Il suo inizio è dove si sente il cantante ridere e dire:è una voce”prima di iniziare a cantare.

Quando Sebastian Yatra Visitare enti privati Lo scorso febbraio, ha spiegato perché aveva incluso questo audio nel thread.

“Quello che è successo è che ho scritto la canzone a Madrid, in studio, abbiamo registrato una chitarra di riferimento e abbiamo registrato delle palme…” ha spiegato. “Dovevo andarmene presto e stavo per registrare una voce di riferimento. Ho registrato la canzone in due clip e ho detto: “Registriamo la canzone senza armonia o altro.” Come senza una seconda voce, ecco perché ho iniziato a cantare e Ho detto “È un suono”, Ha rivelato questa frase che alla fine è rimasta nella canzone.

Tacchi rossi inclusi dharmaIl terzo album di Sebastian Yatra. È un album di 17 canzoni pieno di collaborazioni con altri artisti, tra cui Aitana, a questo proposito dubbi; i loro successi TBT, insieme a ru alessandro S Manuel Torizo; anche coppia dell’annoinsieme a Mike Torri.

Oltre agli argomenti con estensione Daddy Yankee, Natty Natasha, Rosario, Justin Quills, L-Ganti, Alvaro Diaz, Lenny Tavarez anche Maria Angelica.