La storia di Grifols, l’azienda farmaceutica che voleva diventare il colosso spagnolo del settore e da cui ora fuggono gli investitori

Azienda farmaceutica spagnola Grifoli Da decenni è simbolo di innovazione nel settore sanitario. Tuttavia, nel corso del 2024, l’azienda ha dovuto affrontare una serie di problemi Sfide che hanno minato la fiducia degli investitoriCiò ha portato a un grave impatto sul suo valore sui mercati. Nel febbraio di quest’anno è stato pubblicato un rapporto fatidico Fondo ribassista di Gotham Ha scosso le fondamenta dell’azienda farmaceutica catalana, accusandola di manipolare il suo debito e l’EBITDA. Di fronte a questa situazione, molti si chiedono: cosa sarebbe potuto succedere a un’azienda che aspira a diventare il colosso spagnolo? Nel settore farmaceutico Ti ritrovi in ​​questa situazione?

Grifoli Fondata nel 1940 a Barcellona da José Antonio Grifols Roigpioniere nella tecnologia di conservazione plasma. Fin dalla sua fondazione l’azienda si è specializzata nella Prodotti sanguigni e dispositivi mediciCon un forte impegno nella ricerca e nello sviluppo. Nel corso dei decenni Grifols si è affermata come leader mondiale nella produzione di… Derivati ​​del plasmaEd espansione attraverso acquisizioni strategiche e apertura di centri per la donazione di plasma, soprattutto negli Stati Uniti.

Durante gli anni 2000, Grifols ha registrato una crescita significativa, espandendo la propria presenza globale e diversificando il proprio portafoglio prodotti. Rilevare Bioterapeutica Talcrys nel 2011 per circa 4.000 milioni di dollari è stata una pietra miliare che ha spinto l’azienda verso una nuova dimensione, rendendola Uno dei leader mondiali Nel mercato dei prodotti sanguigni. Inoltre, l’azienda ha continuato la sua espansione con Compra tedesco Estetista Nel 2021Che rafforza la sua posizione nel mercato europeo e aumenta la sua capacità di produrre plasma.

Tuttavia, negli ultimi anni, Grifols ha dovuto affrontare diverse sfide che hanno influito negativamente sulla sua performance finanziaria. È stato uno dei fattori principali Debito in crescita alla Società, a causa di queste acquisizioni e dell’impatto della pandemia di COVID-19. Inoltre, Grifols ha investito molto nei centri di donazione del plasma Gli Stati Uniti, il mercato più grande e redditizio per questi prodotti. Questi investimenti sono stati cruciali per garantire una fornitura costante di plasma, ma hanno richiesto una spesa significativa in infrastrutture e operazioni, che hanno portato a notevoli aumenti del debito.

Questa era la situazione di Grifols fino al passato 9 gennaio. In quel giorno, Stambecco 35 Il corso delle azioni Grifols ha registrato un calo di oltre il 40% durante la mattinata, per poi contenere il calo al 20%. Il motivo di questo calo è stato il rapporto ribassista fornito dal fondo Ricerca su Gotham City Dove sostenevano che Grifols Ha “manipolato” i suoi conti per nascondere questo debito e “che le sue azioni valevano zero”., quando pochi giorni fa la sua capitalizzazione superava i 9 miliardi. Questo debito ammonta attualmente a 2,9 miliardi di euro e scade l’anno prossimo.

Da allora, il caos si è impadronito dell’azienda di famiglia, che già prima dell’attacco di Gotham mostrava segnali di preoccupazione. In soli due giorni di Grifols È stato ridotto di oltre 3.000 milioni di euro. Del resto, il suo modello di gestione è stato duramente criticato nel suddetto rapporto: oltre all’accusa di “falsificazione” dei conti, il Fondo ha criticato l’opacità della società e la presenza di familiari sia nel consiglio di amministrazione che nel comitato direttivo. Da allora tutto ciò ha portato a cambiamenti di peso.

All’inizio di febbraio Grifols ha annunciato la nomina di A Nuovo amministratore delegatoNacho Appiah, a sua volta, ha confermato l’abbandono degli incarichi manageriali di Raymond Grifols, fino ad allora direttore della società, e Victor Grifols, che ha rinunciato all’incarico di direttore delle operazioni. La società ha inoltre ricostituito il consiglio di amministrazione, introducendo membri indipendenti. In questo modo, secondo l’azienda, ciò è coerente con le “migliori” pratiche di buona governance.

Grifols ha intentato una causa contro Gotham City Research, il gestore e fondatore del fondo, Daniel Yu, General Industrial Partners, Cyrus de Weck e i suoi investitori, presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York chiedendo il risarcimento dei danni finanziari e di reputazione subiti dal fondo. società e le parti coinvolte (“Stakeholder”), a seguito di rapporti pubblicati che ne mettevano in dubbio la responsabilità e la solvibilità finanziaria.

Di fronte a questa situazione, la famiglia Grifols sta pensando di lanciare un progetto Offerta pubblica di acquisizione Oltre il 100% della società è di proprietà congiunta del Fondo canadese Brookfield. “Secondo le informazioni fornite al Consiglio di amministrazione, Brookfield e la famiglia azionisti hanno raggiunto un accordo al riguardo Valutazione di una possibile offerta pubblica di acquisto congiunta sull’intero capitale sociale di Grifols”, ha spiegato la società alla National Securities Market Commission (CNMV).

Se avesse successo, l’operazione significherebbe far uscire dal mercato azionario l’azienda farmaceutica catalana, il cui valore di mercato è crollato del 39% dall’inizio dell’anno finanziario. L’offerta congiunta di acquisizione del 100% delle azioni Grifols valorizza l’azienda Quasi 7 miliardi di euro, che colloca il prezzo delle azioni intorno ai 10 euro, con un premio potenziale del 25%. Attualmente, il popolare produttore di prodotti sanguigni ha una capitalizzazione di mercato di 5,5 miliardi di euro, dopo un calo di quasi il 40% quest’anno.

All’inizio del 2023, il suo valore di mercato ha raggiunto circa 6,5 ​​miliardi di euro, ma È sceso a circa 3,7 miliardi Euro a causa delle polemiche che hanno interessato l’azienda.

