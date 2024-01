La storia dice che nel 2024 l’eccesso del mercato azionario continuerà

Dopo i forti guadagni ottenuti nel 2023, non sarebbe sorprendente vedere nuovi aumenti quest’anno, anche se più moderati.

Energia assembramento Le aspettative del mercato per la fine del 2023 hanno aumentato la cautela di molti analisti e investitori, che all'inizio del 2024 parlano di possibili residui con… Mercanti Raccogli i benefici aspettando buone notizie per incoraggiarli Per entrare di nuovo in carica.

Mark Diver, da Ricerca BernsteinSpiega che il suo indice di ottimismo sul mercato azionario ha raggiunto i livelli più alti a dicembre “che di solito è un avvertimento di cautela, poiché storicamente entro 4-6 settimane da quel segnale ci sono solitamente rendimenti negativi nel mercato azionario. Pertanto, le società quotate possono soffrire. ” In Borsa a gennaio.

Ma se guardiamo all’intero anno appena iniziato, scopriamo che ci sono ragioni per continuare a scommettere sul mercato azionario, almeno se continua il tradizionale andamento del mercato. Finanza LPL Ha analizzato i rendimenti ottenuti dall’S&P 500 negli anni successivi al suo rialzo di oltre il 20%, come nel 2023. Dal 1950, il mercato azionario statunitense in questi periodi è cresciuto di circa il 10%. Nell'80% dei casi il mercato è salito e solo nel 20% dei casi si sono verificate correzioni.

Ciò significa che la storia indica il mantenimento dell’esuberanza del mercato azionario, anche se un po’ più moderata. Goldman SachsAd esempio, ho fissato un obiettivo di 5.100 punti per l’S&P 500 alla fine del 2024, rispetto agli attuali 4.750 punti.

Il percorso è simile nei mercati azionari europei. I periodi di boom del mercato azionario (2004-2007 o 2019-2021, ad esempio) durano solitamente diversi anni. Al contrario, le correzioni tendono ad essere più violente ma brevi, come è accaduto nel 2008 a causa della crisi finanziaria o nel 2022 a causa della paura dell’inflazione e dei tassi di interesse più elevati.

Gli analisti offrono una spiegazione semplice per questo fenomeno di cali bruschi e improvvisi e di riprese sostenute e durature. Quando è il momento di vendere, tutti gli investitori (siano essi istituzionali, potenti hedge fund o privati) in genere si precipitano fuori più o meno nello stesso momento.

Al contrario, l’ingresso degli investitori nel mercato azionario è solitamente più graduale. Appaiono per primi i fondi con la maggiore propensione al rischio, poi i gestori più conservatori e infine i piccoli risparmiatori.

Forse ora non siamo lontani da questa fase finale di abbondanza.

Un altro dubbio tra gli analisti è se il boom del mercato azionario dovesse continuare, quale settore o quali settori potrebbero far crollare gli indici. Nel 2023, almeno negli Stati Uniti, la leadership delle aziende tecnologiche è chiara, grazie alle buone prospettive di business grazie all’intelligenza artificiale.

Guardando all’anno a venire, ci sono osservatori che continuano a puntare su questo settore, rappresentato da aziende come Apple, Amazon, Alphabet o Nvidia. UBS ha appena aumentato le previsioni sui ricavi per il settore dell'intelligenza artificiale. Ritengono che questo mercato potrebbe aumentare di quindici volte tra il 2022 e il 2027, passando da 25,8 miliardi di dollari a 420 miliardi di dollari.

Questi tipi di società possono continuare a beneficiare delle aspettative di tassi di interesse più bassi, se le riduzioni del costo del denaro vengono attuate realisticamente.

Ma in questo scenario di costi finanziari in calo, ci sono analisti che scommettono su altri settori con valutazioni molto elevate negli ultimi anni, come immobiliare e energie rinnovabili. Questi settori hanno già riconquistato parte del terreno alla fine del 2023, e secondo questa ipotesi potrebbero continuare a farlo.

Il principale rischio per l’ottimismo è chiaro: l’inflazione riemerge e i tassi di interesse rimangono stabili o aumentano.