La storia dietro la rabbia di Osvaldo Laporte in Italia e il suo legame personale con Silvio Berlusconi

Romanzi di recitazione Osvaldo Laporte Vengono suonati ripetutamente in Italia, Russia e in altri angoli del mondo. Fu proprio in Italia che stabilì uno strano legame Silvio BerlusconiTre volte primo ministro in Italia, il potente magnate dei media è morto l’anno scorso.

Il numero di romanzi in cui Laporte ha creato personaggi indimenticabili è enorme. Ce ne sono alcuni Raccoglierai ciò che seminicon Louisa Culleok; oltre l’orizzontedov’era Gabriele Prossimo Apiari della Grecia; Campioni della vitaLì ha interpretato Guido Guerra; Sono uno zingaroSi è messo nei panni di Amador Heredia; E Amore in custodiaInsieme a Soledad Silvera, è ancora ricordata per un famoso meme.

L’apparizione di Oswaldo Laporte nel 2024 (Foto: Gente Magazine)

Attore e regista teatrale uruguaiano – nato il 12 agosto 1956 a Juan Laquez, Colonia – è Ambasciatore di buona volontà dell’UNHCR da vent’anni.Due mesi fa si è ammalato gravemente di trichinosi ed è stato ricoverato in ospedale.

Il grande successo di Osvaldo Laporte in Italia

Durante gli anni ’90, i romanzi di Rubens Oswaldo Jesús Udaquiola Laporte (come il suo vero nome) hanno avuto un “boom” in Italia, Russia e in molti paesi europei e latinoamericani. È così che è riuscito Silvio BerlusconiMa poi un potente magnate dei media e del calcio (come proprietario del Milan). Non è ancora entrato in politica né è diventato Primo Ministro italiano..

“Berlusconi era proprietario di quasi tutte le reti televisive in Italia, non c’erano confini economici, potevamo esportare i nostri prodotti, ed era una delle persone che investiva capitali stranieri nei romanzi. Sono stati creati diversi romanzi legati a Omar Rome, il figlio dello zar Alessandro Roma”, ha detto l’attore. Jai Maman Dentro Mamons (Stati Uniti).

E così è nato tra l’attore uruguaiano e il presidente italiano È un legame stranamente forte, non un’amicizia, ma un rapporto di “affari, affari e pubblicità”..

Oswaldo Laporte sulla sua relazione con Silvio Berlusconi

Presentatore del programma trasmesso televisione americana Le chiese se erano amici visto che si vedevano spesso e passavano molto tempo insieme. Osvaldo Laporte Lui ha risposto: “Non siamo amici, ma mi hanno invitato a iscrivermi alla lista del loro partito con Luisa Culioque, che sicuramente non occupa posizioni politiche, perché non sono un italiano naturale, ma per incoraggiarlo indirettamente”.

“All’epoca, anche se sembrava difficile da credere, ho contribuito ai media di Berlusconi perché era molto famoso, è venuto prima Napoleone, poi io”, ha ricordato ridendo l’uruguaiano. È stato grandissimo perché viaggiavamo in Italia per 15 o 20 giorni e registravamo striscioni per la televisione con i nostri auguri di Pasqua, Natale, Capodanno ed Epifania. E li hanno anche condivisi Facebook del suo partito, ForzaItalia”.

L’attore è sposato con l’attrice argentina da 45 anni Salsa VivianaCondivide con lui una casa in un campo a Benavides. Gli artisti sono anche i genitori dell’attrice. Gelsomino Laporte, Si è lanciato come cantante solista quattro anni fa e ha già pubblicato diverse canzoni su piattaforme digitali.

Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno 2023. (Foto: AFP)

Fu l’ultima cosa che fece Osvaldo Laporte Funziona per il mondo dello spettacolo locale Il potere dell’affetto Sul palco del multiteatro ha condiviso tanti romanzi con la sua migliore compagna Soledad Silveyra. Tuttavia, Il legame tra gli artisti è cortocircuitato – Secondo la giornalista Marcela Darrow intrusi– Quando ha avuto un incidente a casa, ha sbattuto il ginocchio e ha lasciato la produzione mentre le rappresentazioni erano ancora in sospeso.