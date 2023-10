La storia si ripete a Buckingham: il principe William è geloso di Kate Middleton

E lo dicono La moda è ciclica e si ripete, la stessa cosa accade anche con la storia.. Sembra almeno che questa teoria si avvererà. All’interno della corona britannica. Dietro il cambiamento radicale dello stile di gioco ci sarà quindi l’attacco della “gelosia”. Kate Middletonche cominciò a vestirsi in modo molto sobrio.

I tailleur, oltre ad abiti e gioielli smaglianti, sono un’idea dietro la quale il principe William, secondo la stampa britannica, guiderà-Non posso sopportarlo Aspetto Sua moglie mette in ombra tutte le sue azioni E le cause che sponsorizza.

Qualcosa è successo anche tra i genitori dell’attuale Principe di Galles. E il principe ereditario dell’epoca Carlos era geloso perché tutti i riflettori erano sempre puntati sull’angosciata Lady Di.

Resta a Londra

Queste mosse non passano inosservate alla stampa britannica e la principessa del Galles se ne è accorta E nessuno parteciperà agli eventi che lo hanno colpito di più l’anno scorso Con un abito verde noleggiato per sostenere l’uso consapevole dell’abbigliamento – Earthshot Awards.

La versione ufficiale è quella Catherine, principessa del Galles, rimarrà nel Regno Unito per accompagnare il principe Georgeche presto affronterà le sue prime prove e vuole stare con lui per sostenerla.