La storica caduta del debito europeo apre la luce, il peggio è stato scontato?

Il Aumento dei prezzi più veloce degli ultimi decenni In pratica, le recensioni zero (arbitraggio tra valute) sono state una combinazione mortale per i sovrani. Quindi non è sorprendente che Le prospettive sono un po’ più positive al momento. “Chi investe in debito sovrano come, ad esempio, Obbligazioni tedesche, fallo sei sicuro che riavrai i tuoi soldi Alla scadenza, inoltre, riceverai il pagamento degli interessi (cedola)… Non c’è niente di più sicuro”, avverte Oliver EichmannResponsabile Tassi di Interesse e Reddito Fisso Europa, Medio Oriente e Africa nel Direttore dws.

Dal momento che non c’è niente di più frustrante, secondo il punto sollevato dall’esperto, della situazione che gli investitori in titoli di stato tedeschi hanno vissuto di recente: Un paniere di obbligazioni da 10 a 30 anni ha perso il 40% del suo valore dal suo picco (Accesso a marzo 2020). Un quadro veramente storico. E come si può calcolare?

In breve, L’indice monitora il costo opportunità degli investitori obbligazionari a un rendimento implicito Supera il rendimento dell’obbligazione, se presente. Perché, ad esempio, chi ha acquistato obbligazioni a 30 anni ad agosto 2019 non ha ricevuto un centesimo di interesse (e non riceverà fino al 2050), in più ha pagato un premio, che si traduce in un rendimento negativo.

Per questo, La stessa obbligazione è ora scambiata al 52% del suo valore nominale, Essere allo stesso livello di un’obbligazione a 30 anni (o 27) ora rende il 2,3%. “Questi cali di prezzo si riflettono negli indici obbligazionari che, logicamente, creano un quadro triste… Più triste che negli ultimi decenni, che sono stati senza dubbio molto positivi per il reddito fisso”, sottolinea l’esperto DWS.

In questo modo, il rendimento totale, ovvero la variazione del tasso e del pagamento degli interessi per 12 mesi dei titoli di Stato europei, Rivela una situazione molto complessa nel mercato delle obbligazioni sovrane europee. Chi ha investito un anno fa in un fondo che ripete questo indice avrebbe perso il 17,2%, molto più che in qualsiasi altro momento degli ultimi 35 anni. Dovremo tornare agli anni ’50 per trovare numeri peggiori. E siamo noi In termini nominali, perché i rendimenti in termini reali sono peggiori.

“Il L’ondata di vendite osservata nel reddito fisso è storica“Non abbiamo precedenti per una situazione come quella attuale in cui si stanno verificando cali così bruschi”, afferma il team del reddito fisso di Goldman Sachs in un recente rapporto. “Pensiamo che la volatilità possa continuare, ma c’è un’opportunità molto interessante”.si riferisce al team specializzato in obbligazioni della banca d’affari nordamericana.

Le ragioni del declino e del futuro

Ci sono due ovvi motivi per cui le cose stanno andando storte in questo momento. In primo luogo, i tassi di interesse non sono aumentati drasticamente dagli anni ’80. e in secondo luogo, I coupon si sono aggirati intorno allo 0% in Europa dalla metà del 2019Quindi, a differenza dei decenni precedenti, i tassi di interesse non offrivano quasi alcuna protezione.

Tuttavia, ciò che potrebbe essere sfortunato per alcuni investitori è una buona notizia per altri, afferma Eichmann:potenziali acquirenti di obbligazioni. Per gli stessi motivi, il prezzo e il coupon“Chiunque investa ora in un paniere di titoli di Stato europei otterrà un rendimento del 3%, che è una cifra molto buona.

“Al più presto al rischio di tasso di interesse, e quindi al rischio di perdita di valoreNel nostro scenario principale, le obbligazioni sovrane a lungo termine sono già vicine ai massimi del ciclo. Se aumenta di 1 punto percentuale registreremo perdite di poco superiori al 3%; Ma se rimarranno stabili nel 2024, la perdita verrà compensata”, aggiunge DWS.

Coloro che preferiscono ottenere Cuscino a tasso di interesse molto più alto – che ovviamente dovranno assumersi maggiori rischi – potranno investire nell’high yield europeo, il cui indice generale è attualmente a 8,5%. Il Numero di emittenti che dovrebbero rimanere indietro rispetto all’indice Subisce perdite sorprendentemente elevate. E chi pensa che si parli ancora in termini nominativi, quindi, In termini reali, siamo anche in rosso, Dovrebbero pensare a quanto perderebbero se mantenessero i soldi”, conclude Eichmann.