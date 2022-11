La strada lenta verso la ribalta

Negli anni ’20 Stiglitz, un raffinato conoscitore di Paul Strand – allora sulla trentina – disse che era Camminata lenta ma costante, un fotografo si attiene ai suoi metodi di lavoro. Poco prima, nel 1917, Georgia O’Keeffe Lo ha raffigurato in varie composizioni astratte ad acquarello, mostrandocelo come una fitta macchia nera e rossa, che sullo sfondo si spiega ricordandoci quella figura ascritta: grande, profonda, in qualche misura spessa e lenta. Queste qualità, insieme all’introspezione e all’osservazione, sono state sottolineate da molti dei suoi amici: sembra che quando metteva a fuoco un soggetto o un soggetto con la sua macchina fotografica, fosse completamente assorbito anche quando la foto è stata scattata, che fossero minuti o ore . . E nelle immagini, nelle idee, nei libri… ci penso da anni.

Era entrato a far parte del Camera Club di New York nel 1908, ma la sua formazione si protrasse, per questi motivi, molto tempo dopo. A poco a poco, fino al 1915, costruisce un repertorio di tecniche e soggetti, concentrandosi su composizioni e incisioni. I paesaggi innevati sono stati frequenti nel suo lavoro da quel momento, alcuni tanto impressionanti quanto brevi. Stava gradualmente incorporando personaggi che camminavano da soli o integravano folle.

Era il 1911 quando viaggiò per la prima volta in Europa, attratto soprattutto dai vecchi maestri e non dalle avanguardie che Stieglitz già esponeva alla Galleria 291 e pubblicava in macchina fotografica di azione; Tuttavia, il suo interesse per le nuove credenze sarebbe cresciuto in breve tempo e nel 1913 andò all’Armory Exposition per mostrare un atteggiamento curioso. Bisognerà però che questa novità si insinui nel suo lavoro: continua a coltivare sapientemente l’estetica paesaggistica, sperimentando il ritratto, e poco a poco si rende conto che gli scatti più interessanti della grande città non vengono più realizzati. Central Park, ma nel distretto finanziario, nelle stazioni ferroviarie e nei quartieri popolari.

Inoltre, spinto dal suo incontro con il già citato Stieglitz, che incontrò nel 1914, iniziò ad adottare visioni più audaci, abbandonando il suo precedente quadro estetico a favore di giudizi più diretti che si rivolgevano sia all’architettura che al pedonismo. I pedoni introducono meticolosamente un elemento documentario nel loro lavoro, dando loro una base di esperienza quotidiana che diventerà decisiva nella fotografia urbana del secolo scorso. Il suo momento di esposizione arrivò in quella stanza 291 nel 1916: lì rimase appeso fiume Neckar, Germania; Inverno, Central Park, New York e altri lavori recenti; Alcuni possono anche essere visti a macchina fotografica di azione.

La sua mossa verso un’intensa sperimentazione astratta durante il 1916 non era la mossa prevista, ma in questo sviluppo la sensibilità dell’uomo di Brooklyn fu molto apprezzata. Volevo capire Cubismo, con cui Stieglitz ha parlato a lungo e a cui ha pensato a lungo. Durante una vacanza estiva nel Connecticut, ha disposto oggetti e scene in arrangiamenti formali e astratti, a volte dirigendo le stampe risultanti in direzioni diverse; Alcune di queste foto sembrano istantanee di una pratica disposizione del tavolino da caffè. Cézanne. In altri incorpora caratteri ed elementi grafici trovati nelle composizioni cubiste sintetiche di questi artisti, ma nella maggior parte dei casi trasforma abilmente i motivi principali del movimento (oggetti da laboratorio, oggetti da mensa) in oggetti domestici familiari ed edifici vernacolari. La scena country americana che lo ha circondato durante quella vacanza.

Tornato a New York quell’autunno, Strand ha intrapreso un nuovo percorso, esplorando il Lower East Side per realizzare ritratti di figure senza volto ignare di essere fotografate. Erano per lo più lavoratori anziani appartenenti alle etnie che abitavano quella zona della città e senza dubbio lo hanno spogliato: ha usato un obiettivo fittizio sulla sua macchina fotografica a forma di scatola, costringendolo a muoversi velocemente se lo faceva. Non vuoi essere scoperto. Questi tipi di composizioni non sono più di una dozzina e sono insuperabili nella gamma della loro mescolanza di volti, innocenza e intima vicinanza; Lo stesso Strand era così stupito che non scattava foto simili da sedici anni, anche se col tempo la rappresentazione di persone comuni, con o senza secondi fini, sarebbe diventata il fulcro della sua produzione.

Nel frattempo, abbandona anche le nature morte sperimentali per concentrarsi sulle prospettive urbane da cui desidera ricavare letture significative. Forse la cosa più riuscita è dividere il campo dell’immagine, come se mostrassero elementi diversi della stessa storia.

Verso la fine della prima guerra mondiale, realizzò le sue prime astrazioni industriali: ritratti di automobili ruota a raggi S Regolazione delle ruote E nel 1919, l’acquisizione di una fotocamera da campo da 8 pollici per 10 pollici ha cambiato radicalmente la fotografia. Durante un viaggio in Nuova Scozia ha prodotto un nuovo tipo di immagine astratta: un primo piano di un blocco di granito tagliato in una composizione espressiva, quasi simbolica. Le stampe tattili ricavate dal grande negativo mostrano la superficie delle rocce con un’immediatezza quasi sensoriale, un’esperienza che continuerà ad esplorare negli anni successivi.

Ma il suo prossimo ambizioso progetto era un film di quasi dieci minuti: Manhattan (1920-1921). Lo ha realizzato con il pittore, nonché illustratore, Charles Sheeler (della loro collaborazione si sa poco, ma ne hanno discusso subito dopo che è venuto alla luce) ed è sicuramente il primo tra sinfonie urbane film, un genere che molti artisti continueranno a coltivare in quel decennio. È anche considerata un’opera pionieristica del cinema d’avanguardia, in generale, anche se alcuni critici ne hanno sottolineato la struttura un po’ convenzionale: esplora il corso della giornata newyorkese dall’alba al tramonto, salvo le didascalie con versi tratti da di Walt Whitmann.

La sua cornice narrativa, arricchita da scene familiari di paesaggi urbani, contrasta anche con il freddo formalismo che presenta la griglia dell’urbanistica newyorkese attraverso punti di vista astratti tratti da punti di vista complessi. La maggior parte di queste scene riguarda il movimento di veicoli, figure e vapore che attraversano il campo dell’immagine in diverse direzioni, conferendo al film un vivace dinamismo.

A causa della limitata distribuzione di film d’arte all’epoca, era l’unica copia sopravvissuta del Manhattan Il film è scomparso per diversi decenni e sarà riscoperto nel 1951. In ogni caso, il film è nato in un momento in cui Strand ha contribuito alla creazione di icone newyorkesi e possiamo confermare che ci sono tre scene costruite più o meno dalle sue immagini : Vista sul porto, sulla Fifth Avenue e sulla 42nd Street S Wall Street. Altri assomigliano alle foto pubblicate da Stieglitz macchina fotografica di azione nel 1911; Loro stessi si sono resi conto della loro influenza: in questa collaborazione, l’obiettivo dei fotografi era quello di applicare le loro conoscenze uniche, acquisite grazie alle loro esperienze con l’immagine fissa, all’immagine in movimento, al fine di registrare, attraverso una scelta consapevole e da il susseguirsi delle scene, quegli elementi che esprimono lo spirito, la forza e la bellezza di New York e del suo movimento.

Il comunicato stampa che accompagnò la sua rappresentazione al Rialto Theatre di New York nel 1921 faceva riferimento all’impressionante appropriazione nell’opera della “maestosa architettura di Lower Manhattan” e la paragonava nientemeno che a Gabinetto del dottor Caligariper aver chiesto loro di ottenere ciò che questo film ha ottenuto con gli ensemble con oggetti naturali.

Se la fotografia del paesaggio urbano di New York è il tuo punto di partenza ManhattanCosì era il documentario teatrale, una sorta di cortometraggio proiettato nelle sale prima del lungometraggio. Spesso inquadrati come drogati di viaggio, hanno immerso lo spettatore in luoghi interessanti senza distrarlo dalla trama.

A proposito, quando è stato mostrato in quel teatro, lo spettacolo non è stato chiamato Manhattan A differenza di quello Meravigliosa New York Ha ricevuto molte recensioni entusiastiche.