La strana lamentela di Al-Dardiri all'arbitro dello Houston Open

Dopo aver vinto il primo set, il tennista italiano Luciano Darderi (72) Brillare in A Strana affermazione Questo venerdì a HoustonDove A. non ha accettato Pique è difettoso E ha chiesto Controlla le condizioni della palla All'incrocio davanti all'edificio Marco Girone (51) per i quarti di finale.

Selezioni editoriali 2 correlati

All'inizio della quinta partita del torneo il secondo gruppoIl palcoscenico in cui ha dominato 3-2il 22enne originario di Villa Gesell, ha catturato uno dei momenti più curiosi della giornata perché mentre si preparava a contrattaccare il suo rivale, La palla è caduta cortail prodotto di un singolo rimbalzo, che gli ha impedito di proseguire correttamente il punto.

Di conseguenza, il recente campione di Cordoba si è avvicinato all'arbitro e gli ha chiesto di verificare le condizioni della palla, sostenendo che era Trafitto A Assemblaggio ristampa. “Non la giocheremo più. La palla è morbida ma non forata. Tanto non la useremo più”. Enunciata la regola della presidenza.

Nonostante la disapprovazione dell'arbitro, il due volte campione Challenger rimarrà concentrato sull'incontro, vincendo 6-0 6-4 in 86 minuti di battaglia e suggellando la sua qualificazione alle semifinali dell'ATP 250 statunitense, come dimostra l'esempio affronterà la vincente del crossover tra i padroni di casa Francesca Tiafoe (21) e l'australiano Giordano Thompson (33 gradi).

L'ATP 250 di Houston può essere visto in diretta su Star+ per tutta l'America Latina.