La straziante confessione di Jose Luis Llosa a sua figlia, il giorno in cui sua madre è morta: “La mia vita è finita”

Sabato pomeriggio, Il corpo di Jose Luis Llosa è stato trovato senza vita nella sua casa situata nella città di Munira, nella Mancia.Secondo il quotidiano digitale Al-Basit. Il vincitore del Premio Sopravvissuti 2017 e finalista della quarta edizione del programma Masterchef non ha potuto superare il dolore causato dalla morte della moglie, Enma, avvenuta tre mesi fa. Lo hanno riferito i media stessi. Al momento, questo non è stato confermato Cause della sua morte.

così, La squadra “Viva la Vida” si è recata a Monera per assistere all’ultimo saluto a Jose Luis Llosa. Telecinco ha parlato con i parenti stretti, come ad esempio LuisaLa madre del defunto e Sua figlia puraPer sapere come stanno dopo questa tragica notizia. “Non ci aspettavamo che mia madre morisse perché era così giovane, ma ora quello che è successo a mio padre ci ha lasciati così a pezzi. Ci ha colpito così tanto che non riesco a crederciHanno spiegato.

Madre Jose Luis Lusa ha voluto ringraziare i segni di affetto e rispetto Lo ricevono dopo la morte del figlio. Inmaculada ricordava la vita di suo padre così com’era. “Era un lavoratore durante il parto. Una brava persona è un amico dei suoi amici. Ha perso sua moglie e non poteva affrontarla. Continuava a dire che erano così soli. Ci ha distrutto, ci ha dato una bacchetta‘, ha indicato con le lacrime.

“Sono di nuovo insieme”

La figlia di Jose Luis Lusa ha raccontato la frase che sua madre le aveva detto dopo la morte di sua madre, Enma. Tua madre è morta ma la mia vita è andata. almeno, Inmaculada spera di incontrare di nuovo i suoi genitori. “Quando parlavi della storia d’amore di mio padre, ci mettevamo tutti a piangere, perché almeno guarda, Sono di nuovo pronti e si incontrano di nuovo, ovunque si trovino“.

Accanto al, Luisa ha spiegato lo stato psicologico e mentale del figlio dopo la perdita della donna dalla sua vita, confermando che la sua morte è stata possibile con lui.. “Non poteva far morire sua moglie, ne era capace, era al di sopra di lui. Mio figlio era molto soloMi ha sempre detto che ci ha dato un bastone per cui distruggerci”.