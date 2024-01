La streamer Amoranth ammette quanti soldi ha guadagnato su OnlyFans dal 2020: il numero esorbitante

Tutti la conoscono come amoranto, Ma il suo vero nome è Kaitlyn Michelle Siragusa. Questa giovane donna è nata in Texas (Stati Uniti) ed è già riuscita a diventare una di stramers Più famoso in Spagna e in parte dell'America. In effetti è il terzo Stella filante Le donne più seguite al mondo. All'inizio era interessato Attraverso il mondo dei videogiochi e degli anime. Tuttavia, dopo aver studiato fashion design, Kaitlyn ha ricevuto un'ottima offerta da Twitch per far parte della piattaforma e unirsi alla tendenza dello streaming video dal vivo.

Da allora è stato un successo. Ha iniziato a trasmettere come realizza i costumi. Ma cambia Nella politica di Amazon (L'azienda su cui si basa Twitch) ha fatto fare alla giovane americana una svolta a 180 gradi nei suoi contenuti e ha iniziato a trasmettere video in diretta da diverse Jacuzzi.

Ma il suo viaggio attraverso la piattaforma non è stato affatto facile. Ci sono state molte occasioni in cui il creatore di contenuti ha partecipato E' stato sottolineato' su Twitch per il contenuto sessuale delle sue trasmissioni. Tuttavia, se c'è una cosa che la giovane donna ha chiarito negli ultimi anni, è che il suo profilo Twitch è solo una piattaforma per consentire agli utenti di accedere al social network che le avvantaggia davvero: Solo fan.

Amouranth la sera del terzo anno.



Avere oltre sei milioni di follower sui social media ha reso Amouranth una delle donne più popolari e influenti su Twitch. In effetti, la sua popolarità ha raggiunto il punto in cui… eBay Lanos Ha annunciato che sarebbe stata una dei partecipanti alla “Serata del terzo anno” anche se alla fine non ha potuto partecipare.

Il suo contenuto è in Solo fan Era ciò che gli faceva guadagnare soldi ed era qualcosa di cui tutti sapevano. La giovane però ora ha voluto essere onesta con i suoi follower e ha rivelato quanti soldi guadagnava pubblicando contenuti sexy sulla piattaforma blu.

[La nueva vida de Daniela Blume: embarazada de su primer hijo y facturando miles de euros con OnlyFans]

Come mostrato in un post su X (ex Twitter), la giovane lo era Caricamento di contenuti su OnlyFans. In base al documento pubblicato sui social media, sembra che Amouranth si sia comportata molto bene. “Cinquanta milioni grezzi”, ha detto, riferendosi ai soldi che ha guadagnato da quando è arrivato su OnlyFans nel 2020.

Un numero che sarebbe ancora più sorprendente se analizzato sulla base degli ultimi due anni. Come mostra il post di American Woman, la giovane donna ha capito proprio questo 20 milioni di dollari in abbonamenti e 10 milioni di dollari in mance. A queste cifre bisogna aggiungere anche i 26 milioni di dollari che la giovane ha ottenuto scambiando messaggi con alcuni dei suoi follower.

In totale, come rivela Amouranth, il suo reddito proviene da OnlyFans negli ultimi quattro anni Con un valore totale fino a $ 57 milioni Ciò equivale a circa 47 milioni netti. Nell'estratto quello Stella filante Viene pubblicato e puoi anche vedere i soldi che arrivano mensilmente. Il numero che non ha lasciato nessuno indifferente: Milioni di dollari. Solo nei primi tre giorni dell’anno la giovane donna guadagnava 127.000 dollari.

Maggiori dettagli poco a poco sulla vita Amoranto. Come lei stessa ha rivelato in altre interviste, Stella filante Hai investito parte del denaro Acquista una stazione di servizio E avviare due società: una società di piscine e un'agenzia di comunicazione.

Negli ultimi mesi sono diventate note anche informazioni sulla sua vita personale. Anche se voleva far finta che lo fosse per un po' ero single La giovane finì per confessare di avere un marito. Naturalmente non esito a parlare con lui della realtà della vita. Una vita di abusi fisici e psicologici, in cui, per suo conto, il suo compagno ha cercato di prenderle tutti i soldi e persino di ferire i suoi animali.