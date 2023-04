La superstar Gloria Gaynor arriva al festival nel nord del Messico il giorno di chiusura

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 apr 2023 – 03:45

Monterrey (Messico), 2 aprile (EFE) nella città messicana di Monterrey, Nuevo León, nel nord del Paese.

Il 79enne americano ha trasformato il festival, uno dei più importanti dell’America Latina, in un’enorme discoteca grazie a una scenografia impressionante e persino a una sfera di cristallo virtuale.

Gaynor è stata una delle artiste a sorpresa che si sono esibite il terzo giorno dell’evento musicale e praticamente dopo essere salita sul palco, ha fatto ballare tutti i presenti con la sua hit mondiale “I Will Live”.

Il festival, che si svolge nelle strutture del Parque Fundidora, ha presentato artisti di tutti i generi musicali come pop, reggaeton, rock e Messico regionale, su nove palchi.

Prima di Gaynor, artisti latini della domenica come la messicana Ximena Sariñana e il giocatore di reggaeton colombiano Miguel Turizo sono apparsi durante il giorno.

Sabato e domenica, Sariniana è apparsa alle convention con canzoni come “Nostalgia” e “What Does She Have?” che ha fatto cantare tutti i loro fan.

La presentazione di sabato è stata ancora più emozionante, e per domenica ha prenotato un concerto che consisteva in “remix” di brani che hanno segnato la sua adolescenza, come lei stessa ha dichiarato.

Il messicano è apparso all’Hey Acoustic Forum con un concerto condotto da ospiti come la solista Carla Morrison e Rodrigo Davila, del gruppo Motel, tra gli altri.

Con Morrison ha reso omaggio alla colombiana Shakira con “Inevitable”, mentre con Dávila ha eseguito “Aquí” di Jumbo.

Ha anche ammesso che quando era “Mora” (una ragazza) sognava di essere come Julieta Venegas e la ricorda con la canzone “They’re Gonna Kill Me” parte della colonna sonora del film “Amores Perros” (2000).

Il primo giorno del festival si sono esibiti artisti come gli artisti reggaeton Wisin y Yandel, il gruppo Allison, la cantautrice Julieta Venegas, la cantante regionale messicana Carín León, il gruppo rock Plastilina Mosh, nonché l’americana Billie Eilish e il connazionale DJ Steve Aoki.

Il secondo giorno, il cantautore Jose Madero, ex vocalist del gruppo Pxndx; Gruppo SCA, Ispettore, Gruppo Miranda argentino.

Oltre alla messicana Carla Morrison, si sono esibiti, tra gli altri gruppi e artisti, il colombiano Sebastian Yatra e le band Twenty One Pilots e The 1975. Per il terzo giorno, la band messicana Café Tacvba si è esibita e The Killers si occuperà della chiusura.

Per la prima volta in 11 anni, il festival Tecate Pa’l Norte è stato esteso a tre giorni.

Secondo gli organizzatori, il festival ha attirato un gran numero di visitatori da altre città del Messico e da paesi come Stati Uniti, Canada, Giappone e Cina, oltre a visitatori provenienti da diversi paesi dell’America Latina. EFE

