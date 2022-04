La svolta di Ethereum sopra i 10 mila dollari

I più noti analisti in tutto il mondo, che seguono con un occhio di particolare riguardo le vicende che hanno ad oggetto la seconda valuta digitale più famosa in tutto il pianeta, ovvero Ethereum, hanno fatto una previsione piuttosto forte.

Ovvero, pare che Ethereum, che vuole sfidare Bitcoin , possa ben presto salire oltre la fatidica soglia dei 10 mila dollari. Insomma, nel breve termine si potrebbe trattare di un primato per la seconda criptovaluta a livello planetario in termini di capitalizzazione.

Al momento, però, bisogna mettere in evidenza come Ethereum venga scambiata intorno alla quota di 3199 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato è arrivata a toccare i 373,97 miliardi di dollari. Di conseguenza, tutti coloro che sono soliti investire sulle criptovalute ethereum si stanno chiedendo quale potrà essere il fattore che trascinerà ad un aumento della quotazione tale valuta digitale?

Un trend rialzista potrebbe arrivare a breve

Gli esperti hanno messo un po’ tutti in guardia. C’è un sentiment rialzista abbastanza diffuso in riferimento ad Ethereum. Il motivo è presto detto e deriva in tutto e per tutto da un annuncio piuttosto curioso. Quindi, proviamo a comprendere quali possano essere i fattori che andrebbero a stimolare il prezzo di scambio di Ethereum, portandolo verso delle vette particolarmente elevate.

La spinta arriverà da Ethereum 2.0

Stando a quanto è stato messo in evidenza da un gran numero di analisti, c’è una ragione ben specifica che porterà tale spinta a questa criptovaluta. Stiamo facendo riferimento del tanto atteso aggiornamento a Ethereum 2.0. Una pazzesca spinta verso l’alto che trascinerà il prezzo di scambi oltre quota 10 mila dollari. Insomma, un record davvero importante pare essere proprio alle porte.

Per chi non l’avesse capito, stiamo facendo riferimento alla modifica che riguarda la rete di Ethereum. Infatti, si passerà da una rete Proof-of-work ad una rete Proof-of-Stake. Tra i principali sostenitori di un aumento del prezzo di scambio di Ethereum troviamo anche Lark Davis. Si tratta di uno degli appassionati di valute digitali più famosi in tutto il mondo. Il suo pensiero è piuttosto limpido e, per tanti versi, condivisibile. Davis è convinto che l’aggiornamento garantito da Ethereum 2.0 avrà una funzione da catalizzatore sul prezzo di scambio, portando in dote un rally che mancava da tanto tempo in riferimento alla sua quotazione.

In effetti, dando uno sguardo ai grafici che sono relativi all’ultimo mese, la seconda valuta digitale più conosciuta al mondo ha fatto registrare un netto incremento. Una crescita del 19.16%, che di fatto ha riequilibrato una diminuzione che si era verificata nella settimana precedente.

Lark Davis non è certo l’unico a pensarla in questo modo. Infatti, ci sono tanti altri personaggi famosi che sono convinti che l’aggiornamento di Ethereum 2.0 segnerà una svolta nella storia di questa criptovaluta. Ad esempio, Arthur Hayes, aveva pronosticato che Ethereum a breve potesse oltrepassare la quota di 10 mila dollari. Stando a quanto è stato riportato dal fondatore di Bitmex, infatti, Ethereum sarà in grado di abbattere finalmente questo muro che si riferisce al prezzo di scambio per tante ragioni, ma anche e soprattutto per l’enorme lavoro che viene fatto da parte della community di Ethereum e ovviamente dalla sua rete.

Anche se è altrettanto vero che qualche ritardo sta facendo un po’ preoccupare gli investitori. Infatti, non esiste ancora una data certa per quanto riguarda il passaggio alla Proof-of-Stake. Il problema riguarda l’affidabilità e la sicurezza che le implementazioni software, che non sono ancora state ripulite dai bug e hanno bisogno di ulteriori test e approfondimenti. Una situazione che potrebbe influenzare il trend ribassista dei prezzi delle schede video, tra le altre cose.

