La tecnologia AI non è ancora pronta

Si dice ora che i motori di ricerca dotati di chatbot AI migliorino l’esperienza di ricerca sul Web perché generano risposte più realistiche alle nostre domande invece di inviarti elenchi di collegamenti familiari come fanno le ricerche attuali.

Solo che finora le cose non sono andate come previsto, spiega Melissa Heckela al MIT Technology Review.

Lì racconta che solo due secondi dopo che Microsoft ha permesso ai suoi dipendenti di testare il nuovo motore di ricerca Bing dotato di ChatGPT, hanno iniziato a scoprire che rispondeva ad alcune domande con risposte sbagliate o illogiche.

Google ha avuto difficoltà quando gli scienziati hanno scoperto un errore fattuale nella pubblicità dell’azienda per il suo chatbot Bard, che ha finito per perdere $ 100 miliardi di valore azionario.

Il problema è che la tecnologia non è ancora pronta per essere utilizzata in questo modo e su tale scala.

Open AI, il creatore di ChatGPT, insiste sul fatto che si tratta ancora di un progetto di ricerca e che viene costantemente migliorato con il contributo di molte persone.

Ciò non ha impedito a Microsoft di integrarlo nella nuova versione di Bing, pur sapendo che i risultati della ricerca potrebbero non essere affidabili.

Nessuno di questi inciampi significa che la ricerca sull’IA è una causa persa.

Il problema principale al momento è che questi modelli di intelligenza artificiale fabbricano informazioni e presentano bugie come fatti. E quando il testo generato dall’intelligenza artificiale sembra autorevole e cita le fonti, può portare gli utenti a non sentire il bisogno di convalidare le informazioni.

L’accuratezza dei risultati di ricerca non è il vero obiettivo delle grandi aziende tecnologiche, afferma Chirag Shah, professore dell’Università di Washington specializzato nella ricerca online. Sebbene Google abbia inventato la tecnologia che alimenta l’attuale boom dell’IA, gli applausi e l’interesse sono fermamente concentrati su OpenAI e sul suo sostenitore, Microsoft. “È decisamente imbarazzante per Google. Ora sono sulla difensiva. Non sono stati così per molto tempo”, afferma Shah.

Shah aggiunge che c’è un gioco più grande là fuori rispetto alle ricerche basate sull’intelligenza artificiale. La ricerca è solo un’area in cui i due giganti della tecnologia si stanno combattendo. Competono anche nei servizi di cloud computing, nel software di produttività e nel software aziendale. L’intelligenza artificiale conversazionale diventa un modo per mostrare la tecnologia più recente che si traduce in queste altre aree di lavoro.