La tecnologia biometrica raggiungerà 1,4 miliardi di utenti nel 2025

La biometria è emersa come uno strumento rilevante per aziende e governi, incidendo sul modo in cui vengono gestite la sicurezza e l’identità. Tanto che il cancelliere nazionale, Hernán Benagos, ha annunciato l’implementazione di un nuovo strumento per prevenire il furto d’identità nelle prossime elezioni. Si tratta della biometria facciale, che sarà adottata in gran parte dei seggi elettorali del Paese. “Cercheremo di amplificare questi dati biometrici, insieme alle impronte digitali. Spero che raggiunga tutti i seggi elettorali della ColombiaBenagos ha detto.

D’altra parte, nel settore aziendale, le organizzazioni sono alla ricerca di soluzioni che non solo migliorino l’autenticazione degli utenti, ma garantiscano anche un ambiente sicuro ed efficiente, dove sta acquisendo grande importanza la tecnologia biometrica, che utilizza caratteristiche fisiche e comportamentali uniche, diventando una delle principali tecnologie pezzo chiave per affrontare queste sfide, offre una combinazione di precisione, velocità e comfort.

Secondo Liliana Carreño, CEO di Axede, “Biometria Non solo riduce il rischio di frode, ma migliora anche l’esperienza dell’utenteeliminando la necessità di password complesse e migliorando la sicurezza attraverso metodi quali il riconoscimento facciale, vocale, delle impronte digitali, dell’iride e dei documenti.“.

L’esecutivo sottolinea che tra le aspettative del settore, Entro il 2025, si prevede che circa 1,4 miliardi di persone utilizzeranno la tecnologia di riconoscimento facciale o vocale per autenticare i pagamenti.Ciò conferma la crescente importanza della biometria nella sicurezza digitale. Allo stesso modo, si stima che entro lo stesso anno il 95% delle interazioni con i consumatori sarà effettuata dall’intelligenza artificiale, comprese le conversazioni telefoniche e online. Inoltre, Olimpia IT prevede che entro il 2026 oltre il 70% dei colombiani utilizzerà i canali digitali per varie azioni.

In effetti, gli strumenti biometrici sono tra i più promettenti; Secondo il rapporto Acuity Market Intelligence, il mercato globale della biometria dovrebbe raggiungere i 65,3 miliardi di dollari entro il 2025. D’altro canto, lo studio MarketsandMarkets prevede che il mercato dell’autenticazione biometrica raggiungerà i 41,8 miliardi di dollari entro il 2025. CAGR 2026 del 16,2%.

Progressi nella tecnologia biometrica

I progressi nella tecnologia biometrica hanno cambiato il modo in cui vengono verificate le identità, migliorando notevolmente la sicurezza in varie applicazioni. Ad esempio, la tecnologia avanzata di riconoscimento facciale con una precisione del 99,97% è stata adottata dal 74% delle aziende che desiderano migliorare i propri sistemi di sicurezza.

D’altra parte, la biometria vocale avanzata, che analizza caratteristiche uniche come tono, tempo e accento del modello vocale di una persona, è diventata un metodo di autenticazione sicuro e conveniente. L’autenticazione tramite impronta digitale rimane uno standard affidabile a livello globale, utilizzato da oltre il 60% delle organizzazioni. Inoltre, Lifetime Biometrics, che analizza i modelli comportamentali, ha una percentuale di successo del 99%, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza. La tecnologia di riconoscimento dell’iride è stata migliorata, consentendo un’autenticazione quasi istantanea con un margine di errore inferiore allo 0,1%. Questi sviluppi dimostrano il potere della biometria nel ridefinire la sicurezza nel regno digitale.

“L’adozione della biometria non è solo una tendenza, ma una necessità. Sappiamo che la sicurezza non può essere compromessa, ecco perché investiamo nello sviluppo e nella fornitura delle migliori soluzioni biometriche sul mercato.Carreño ha detto.

L’implementazione di queste tecnologie non solo aumenta la sicurezza, ma facilita anche l’integrazione con altri sistemi, portando a un miglioramento delle operazioni interne delle aziende. Man mano che le organizzazioni diventano digitali, la biometria svolgerà un ruolo sempre più centrale nella protezione dei dati e nell’autenticazione degli utenti, adattandosi alle mutevoli esigenze del mercato.

La biometria sta ridefinendo gli standard di sicurezza ed efficienza nelle aziende. Eppure lo èL’implementazione della tecnologia biometrica nelle imprese deve affrontare sfide significative, tra cui la protezione dei dati e la privacy. Quando gestiscono informazioni altamente sensibili, le aziende devono attenersi rigorosamente a normative come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in Europa o la Legge sulla protezione dei dati in Colombia, che richiede Investire nella sicurezza informatica.

Un’altra sfida importante è l’accuratezza della tecnologia biometrica, che deve ridurre il rischio di falsi positivi o negativi per non mettere a repentaglio la sicurezza o l’esperienza dell’utente. A ciò si aggiunge la resistenza al cambiamento da parte di persone che potrebbero avere problemi di privacy. Per superare queste sfide, le aziende devono puntare sull’educazione, sulla consapevolezza e sul rispetto delle normative vigenti, garantendo così un’implementazione efficace e sicura.