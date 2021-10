La teoria dice che The Rock è l’ultima versione di Sean Connery come spia

Un fan ha rivelato che il personaggio di Sean Connery in The Rock è davvero James Bond e tutto è perfettamente intrecciato

Con l’ultima versione di Non c’è tempo per morire, rianimato un teoria dei fan Sulla relazione tra il film del 1992 The Rock e la saga di James Bond interpretata da Sean Connery. Ovviamente, però, il fan è riuscito a far girare molto bene la teoria.

La teoria inizia dicendo che la personalità Connery usa un nome segreto, perché in altre occasioni il personaggio di James Bond è davvero chiamato un soprannome è 007. Quindi da Alcuni commenti rilasciati dai personaggi affermano che John Mason è James Bond. Ad esempio in La Roca, si dice che Mason sia stato addestrato da vari gruppi come SAS O dell’intelligence britannica, proprio come in James Bond, è una persona abile per il lavoro.

La teoria spiega questo viaggio, collegandolo a Il primo film di Connery nei panni di James Bond, dalla fine dottore noe Il personaggio è stato colto nella confusione della situazione da alcuni marines e mandato in prigione. occupazione Dalla Russia con amore Si dice che James Bond è scomparso da sei mesi, che è il periodo in cui Mason era ad Alcatraz e in fuga nel 1963, prima del secondo film.

Pentex Production ha anche un video che spiega tutti i dettagli, che vi lasciamo di seguito, collegando entrambi i personaggi, anche guardando Le risposte e il tono di voce di John Mason. Un’altra informazione che collegherà James Bond con Mason è la fine di Diamonds Forever Nel 1972, l’ultimo film Canon da allora Bond finisce per restare a San Francisco, la città in cui si trova Alcatraz. A causa delle azioni della spia nel film, Bond si ritira e riceve il nome Mason, che vedremo anni dopo in The Rock.