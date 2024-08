La Terra batte i record annuali di temperatura, gas, livello del mare e calore degli oceani

L’anno scorso, il pianeta ha battuto nuovi record storici annuali legati al cambiamento climatico, in particolare alle temperature globali sulla terra e negli oceani, alla concentrazione di gas serra nell’atmosfera, al livello del mare e al calore negli oceani.

Ecco come viene raccolto Rapporto “Lo stato del clima nel 2023”.Guidato da scienziati dei Centri nazionali per le informazioni ambientali (NCEI) della National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti.

IL 34 edizioni Questo rapporto di 498 pagine, pubblicato nel Bulletin of the American Meteorological Society, si basa sui contributi di Più di 600 scienziati provenienti da circa 60 paesi Fornisce l’aggiornamento più completo degli indicatori climatici della Terra, degli eventi meteorologici importanti e di altri dati raccolti dalle stazioni e dagli strumenti di monitoraggio ambientale sulla Terra, sull’acqua, sul ghiaccio e sullo spazio.

“È il risultato di uno sforzo internazionale per comprendere meglio le condizioni climatiche globali nel 2023”.“Questo rapporto documenta e condivide un quadro sorprendente ma avvincente: stiamo assistendo a un mondo che si riscalda, e i segni e gli impatti possono essere visti in tutto il pianeta”, ha affermato il direttore dell’NCEI Derek Arndt, che ha aggiunto:

Temperature e gas

Il rapporto indica che la temperatura della superficie terrestre nel 2023 era Da 0,55 a 0,60 gradi sopra la media tra il 1991 e il 2020Ciò lo rende l’anno più caldo da quando sono iniziate le registrazioni a metà del 19° secolo e supera il precedente record stabilito nel 2016.

Spostati da Fenomeno climatico La Niña A questo record ha contribuito un forte fenomeno di El Niño all’inizio dell’anno alla fine del 2023 nell’Oceano Pacifico.

I sette principali set di dati sulla temperatura globale utilizzati nel rapporto concordano Si scopre che gli ultimi nove anni (dal 2015 al 2023) sono stati i più caldi mai registrati.

D’altra parte, le concentrazioni Gas serra eA terra era il più alto documentato. Anidride carbonica, metano e protossido di azoto (i principali gas serra presenti nell’atmosfera) raggiungeranno nuovamente concentrazioni record nel 2023.

Lui Crescita annuale della media globale di anidride carbonica È aumentato da 0,6 ppm all’anno nei primi anni ’60 a una media di 2,5 ppm all’anno nel decennio dal 2014 al 2023.

Temperatura dell’oceano

Inoltre, il fenomeno El Niño ha colpito… Registrazione delle temperature della superficie del mareSorpassando 0,23 gradi precedente massimo storico2016. Ogni mese da giugno a dicembre è stato il più caldo mai registrato.

Il 22 agosto 2023 la temperatura media della superficie del mare era di 18,99 gradi, la più alta di sempre.

Quasi Il 94% della superficie oceanica subirà almeno un’ondata di caldo marino nel 2023che è definita come la temperatura della superficie del mare nel 10% più caldo di tutti i dati registrati in una determinata località per almeno cinque giorni.

Inoltre, le temperature degli oceani e i livelli globali del mare fino al 2023 Il più alto mai registrato. Nell’ultimo mezzo secolo, gli oceani hanno immagazzinato oltre il 90% dell’energia in eccesso intrappolata nel sistema terrestre a causa dei gas serra e di altri fattori.

Contenuto di calore globale dell’oceano, misurato dalla superficie dell’oceano a 2000 metri di profonditàHa continuato a salire e ha raggiunto i massimi storici nel 2023.

Il livello medio globale del mare ha raggiunto un livello record per il dodicesimo anno consecutivo 101,4 mm sopra la media 1993, quando iniziarono le misurazioni satellitari dell’altitudine.

incendi boschivi

D’altra parte, il Ondate di caldo e siccità Contribuito agli enormi incendi boschivi in ​​tutto il mondo. Nella tarda primavera e durante un’estate con temperature record, in Canada sono bruciati 15 milioni di ettari, un’area due volte più grande dell’Irlanda e più del doppio del record precedente, dal 1989.

appena Sono state evacuate 232mila persone A causa del pericolo di incendi e fumo, gli incendi hanno colpito aree in tutto il Canada, le città densamente popolate di New York e Chicago (Stati Uniti) e persino parti dell’Europa occidentale.

Nei mesi di settembre e ottobre, Milioni di ettari sono stati bruciati dagli incendi boschivi per settimane nel Territorio del Nord australiano. Nel 2023, il più grande incendio boschivo nell’Unione europea dall’inizio della registrazione nel 2000, ha distrutto centinaia di migliaia di ettari in Grecia da metà agosto all’inizio di settembre.

Ghiaccio e tempeste

L’anno scorso lo era Quarta regione più calda dell’Artico dal 1900anche se l’estate (da luglio a settembre) risulta essere la più calda.

IL Estensione minima stagionale del ghiaccio marino articoche di solito viene raggiunto a settembre, è diventato il quinto numero più piccolo in 45 anni di registrazione. La quantità di ghiaccio pluriennale (sopravvissuto ad almeno una stagione estiva di scioglimento nell’Artico) ha continuato a diminuire. Dal 2012, l’Artico è praticamente privo di ghiaccio più vecchio di quattro anni.

Lui Ghiaccio marino antartico Ha raggiunto i minimi storici nel corso del 2023. I numeri di copertura mensile più bassi sono stati registrati in otto mesi, nonché per 278 giorni. Il 21 febbraio 2023, l’estensione e l’estensione del ghiaccio marino antartico sono scese ai minimi storici.

Finalmente l’anno scorso c’era 82 tempeste tropicali denominate (Tariffa 87 tra il 1991 e il 2020). Sette cicloni tropicali hanno raggiunto la categoria 5 sulla scala dei venti degli uragani Saffir-Simpson.