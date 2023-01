La terza newsletter sportiva – Prensa Latina

calcio

Milano, 10 gennaio (Prensa Latina) Oggi l’Inter ha battuto il Parma con un doloroso 2-1 e si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia, dove ha difeso lo scettro della scorsa edizione.

Quelli guidati da Simone Inzagüe dovevano superare il risultato opposto, dopo essere passati in svantaggio in classifica con un gol di Stanko Juric al 38′ del primo tempo, mandando il duello sull’1-0 in favore del Parma fino alla fine del primo tempo metà.

MONACO DI BAVIERA, Germania, 10 gennaio (Prensa Latina) Il Bayern Monaco sta valutando oggi il proprio futuro senza la presenza del suo portiere titolare Manuel Neuer, alle prese con un grave infortunio che potrebbe lasciare delle conseguenze per il suo rientro.

Il veterano portiere ha subito una frattura alla gamba destra a metà dicembre mentre sciava in vacanza, pochi giorni dopo l’eliminazione della Germania ai Mondiali di Qatar 2022.

PARIGI, 10 gennaio (Prensa Latina) Voci nuove hanno chiesto oggi le dimissioni del presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, accusato di molestie sessuali e critiche per le dichiarazioni anti-idol di Zinedine Zidane.

Nel bel mezzo di un vaglio ufficiale della FFF e in previsione di una riunione d’urgenza che si terrà domani dal comitato esecutivo dell’ente, il presidente del Consiglio etico nazionale della Federazione, Patrick Anton, ha chiesto le dimissioni di Le Graët e lo ha difeso con forza e pacatezza forza, “che purtroppo non è il caso.”

LONDRA, 10 gennaio (Prensa Latina) L’attaccante portoghese dell’Atletico Madrid Joao Felix è arrivato oggi nella capitale per ufficializzare il prestito che lo vedrà come nuovo giocatore del Chelsea fino al termine della stagione.

Felix ha adempiuto all’ultima clausola dei ranghi, estendendo il suo contratto fino al 2027, e ora potrà unirsi ai “Blues” per il resto della stagione in corso poiché spera di essere determinante nelle aspirazioni della squadra inglese.

