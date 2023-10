La terza opportunità per costruire il primo spazio di break dance ad Almería

Lui Consiglio Comunale di Almeria Non rinuncia al suo piano per creare la città Il primo spazio breakdance, Una cupola di vetro e acciaio che non trovò a casa sua Due gare precedenti Una società di costruzioni è interessata al bilancio presentato dal consiglio comunale, ma la squadra governativa è disponibile Paga di più Per trasformare in realtà questo progetto, che attendeva di essere realizzato dall’ultimo consiglio legislativo.

IL Consulente in lavori pubblici, manutenzione, accessibilità e blue economy, Sacramento Sanchezha sottolineato che il Consiglio Comunale non ha in alcun modo sospeso la fornitura di questo spazio previsto Parco della Stazione. “andando a Rifare un’offerta Ecco perché offriamo Questioni tecniche ed economiche“, ha osservato un membro del consiglio del PP che era stato interrogato in precedenza su questo progetto Gruppo Socialista MunicipaleNella sessione di domande e risposte della sessione generale ordinaria tenutasi lunedì scorso.









Lo ha sottolineato in plenaria il responsabile del Distretto dei Lavori Pubblici Aumento del costo dei materiali Soprattutto a causa dell’inflazione acciaioutilizzato per rivestire la pista da ballo (realizzata in marmo bianco Mackayel), utilizzando una cupola di pannelli triangolari in materiale policarbonato bianco trasparente, altamente resistente e con protezione solare.

Sanchez ha sottolineato che l’obiettivo del Consiglio Comunale è quello di partecipare alla riunione Le richieste dei giovani che praticano questo metodo ad Almería, che debutterà come sport olimpico a Parigi 2024. L’idea iniziale era di aprire questo spazio nel settembre dello scorso anno, anche se il primo bando valeva ca. 180.200 euro, Si è chiuso senza offerte e il concorso è stato anche dichiarato nullo in un secondo bando di bilancio 369.455 euro.