La tesa visita di Lacalle Beau in Brasile: le critiche di Maduro a Lula, una cena saltata e due modifiche “fondamentali” nel documento finale

Montevideo: è stata una giornata scomoda Louis Lacalle Poe Sembra che un rospo di un altro pozzo fosse evidente in anticipo, e confermato in vari momenti del Vertice dei Presidenti tenutosi ieri a Brasilia su iniziativa di Luiz Inácio Lula da Silva Riattivare il più possibile i meccanismi di “integrazione” in Sud America.

Lacalle Poe lo sapeva già Condividerà lo spazio con il capo del governo del Venezuela, Nicolás Maduro – che considera un dittatore – e che ci sono diversi punti nella dichiarazione congiunta che Brasilia auspicava che tutti i capi di stato sudamericani, tra loro, firmassero Onasor afferma che l’Uruguay rifiuta il suo impegno per la democrazia ei diritti umani nonostante la situazione venezuelana.

Il presidente uruguaiano Luis Lacalle Poe passa davanti al presidente venezuelano Nicolás Maduro e al primo ministro peruviano Alberto Otarola al Palazzo Itamare di Brasilia il 30 maggio 2023. Evaristo SA – AFP

Nonostante tutto questo disagio era dato per scontato e per la verità Lacalle Pou non resterà a cena Ad Alvorada – qualcosa che era stato concordato in anticipo e altri capi di stato avevano fatto lo stesso – è qualcosa che non passa mai inosservato negli ambienti diplomatici. Paese fonti ufficiali.

Ciò che si ipotizzava anche in Uruguay era la chiara posizione che Lacalle Pou avrebbe cercato di ottenere in un intervento di 10 minuti in cui sarebbe toccato a ciascuno degli 11 partecipanti al vertice, e questo è stato pubblicato nel caso del Presidente dell’Uruguay a causa di immagine lo stesso dal suo cellulare e in diretta tramite Instagram Live dopo aver scoperto che la televisione brasiliana non avrebbe trasmesso nessun discorso diverso dal discorso inaugurale di Lula, un cambiamento dell’ultimo minuto imposto da Itamaraty che ha sconvolto Montevideo.

Lakale Poe ha basato il suo breve discorso su tre temi ben distinti. In un primo momento, l’Uruguay ha formato la sua macchina Preferenza per “azioni” concrete. E ha un effetto tangibile che può essere frutto di incontri come quelli di ieri, perché incontri di queste caratteristiche “richiedono tempo” alla politica nazionale. In questa direzione, ha poi sottolineato Questioni nell’agenda bilaterale tra Uruguay e Brasile – che di fatto hanno evidenziato alcuni progressi come quelli annunciati a gennaio sulle infrastrutture di frontiera – oltre che con Paraguay e Argentina.

Quindi, come parte del suo secondo perno e ripeti una volta Disaccordo con il Mercosur marzoLacalle Pou è entrato in una delle questioni chiave di questa chiamata: Unassur riattivato – Un’alleanza dalla quale questo governo si è ritirato pochi giorni dopo aver assunto il potere nel marzo 2020 – e ne faceva parte Uno dei nove punti della bozza di dichiarazione conclusivaCome accennato Paese nell’edizione di ieri

Lacalle Pou evidenziato Potenziale dell’Associazione di integrazione latinoamericana (Aladi) Che a suo avviso sono “sprecate”, oltre alla Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac), tutte regioni che completano o saturano la mappa dell’interazione regionale per aggiungere Onasor, come promossa dal Brasile. ‘basta istituzioni’L’uruguaiano ha chiesto, citando il paraguaiano Mario Abdo, che ha confermato: “In caso contrario, finiamo per essere club ideologici e hanno vita o continuità fintanto che corrispondiamo alle ideologie”..

Presidenti sudamericani al vertice di Brasilia. Rafa Niedermayer – Agenzia Brasile

La terza parte della sua dichiarazione ha evidenziato una delle questioni più critiche per questo governo: Visita Madurola loro partecipazione attiva all’evento – che includeva la condivisione della foto di chiusura dell’incontro, sebbene si trovassero praticamente su fronti opposti – e la calorosa accoglienza che Lula gli aveva riservato il giorno prima.

Il tema era molto attuale, come ha spiegato Lacalle Boue al termine del suo intervento, perché il punto 2 della dichiarazione negoziale faceva riferimento L’impegno di tutti per “democrazia e diritti umani”concetti che, per il presidente dell’Uruguay, dovrebbero contenere un’unica definizione.

Alla fine del suo discorso, ha chiesto: “Non perdiamo tempo”. La vita finisce, e anche se alcuni credono che non finisca mai, anche i governi lo fanno“.

Il Brasilia Consensus pubblicato ieri in chiusura di giornata ha lasciato invariato questo punto 2, così come molti altri di cui l’Uruguay aveva le sfumature. Ma eccolo lì Due emendamenti “fondamentali” al governo.

Era la cosa principale Omessa nel testo finale è qualsiasi menzione di Unassur. Così, quando c’era un punto della prima edizione – la sesta – in cui si sottolineava il riconoscimento del “contributo dei vari meccanismi di integrazione del Sud America, tra cui l’UNASUR”, si diceva anche che gli sforzi dovevano essere diretti a riaffermare “la obiettivo comune di avere una piattaforma in Sud America Affinché il dialogo e l’accordo siano completi, efficaci e duraturi.” La dichiarazione ufficiale ha cambiato tutto in quanto segue: “Hanno riconosciuto l’importanza di mantenere un dialogo regolare, con l’obiettivo di promuovere il processo di integrazione in Sud America e rendere visibile la voce della regione al mondo”.

L’altra modifica è avvenuta nell’elemento successivo, che ha creato create “Un gruppo di contatto, presieduto dai ministri degli Esteri, per valutare le esperienze dei meccanismi di integrazione in Sud America e sviluppare una road map per l’integrazione sudamericana”. Ciò che ha reso soddisfatto l’Uruguay qui è stato il ritiro del termine di 120 giorni per produrre i risultati di questo gruppo – a cui Lula ha fatto riferimento e diffuso in una versione intermedia della bozza, come riportato ieri. osservatore– Così come la necessità che lo integrino i rappresentanti del governo, e non direttamente i ministri degli Esteri.

Ci sono stati anche cambiamenti semantici nei passaggi del testo (circa nove punti) che hanno contribuito a questo L’Uruguay ha firmato la dichiarazione. Ad esempio, rimuovi espressioni come Un mondo multipolare – Ciò che viene interpretato nel governo come incorporazione di un discorso geopolitico “di sinistra” – o “crisi multiple”, queste ultime sostituite – come suggeriva Montevideo – dalle “sfide”.

Ma per il front senator Daniel Kagiani Finì per Kali Bo “cedere e accettare”, “trambusto” precedente sfavorevole. Ha affermato che “non esiste una politica statale”.

Di Joaquín Silva

Nazione (Uruguay)

