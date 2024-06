La testimonianza iniziale di Paris Hilton sulle torture e gli abusi subiti da adolescente in un collegio nello Utah

Paris Hilton ha raccontato la sua esperienza traumatica nelle strutture giovanili davanti alla House Ways and Means Committee (Reuters/Nathan Howard)

L’imprenditrice Paris Hilton è apparsa davanti al Comitato House Ways and Means per affrontare la riforma delle strutture di trattamento minorile. A 43 anni ha raccontato la sua storia Esperienza traumatica di presunto abuso In questi centri, i legislatori hanno sollecitato il Congresso degli Stati Uniti Adottare misure urgenti per proteggere i bambini a rischio.

Hilton, nota per il suo ruolo nella serie reality La vita semplice“Ha descritto come aveva 16 anni.”Strappata dal suo letto nel cuore della notte“È stato trasferito in diverse strutture per adolescenti. All’interno di questi centri, secondo la sua testimonianza, si trovava”Farmaci somministrati forzatamente e abusi sessuali da parte del personale“.

Inoltre, lo ha sottolineato Per due anni non gli fu permesso di parlareOppure muoviti liberamente o addirittura guarda fuori dalla finestra.

La star americana, attiva sostenitrice dei diritti dei bambini nelle case dei giovani, ha parlato delle cattive condizioni a cui è stata esposta. “Sono stata trascinata attraverso i corridoi, spogliata nuda e gettata in isolamento.Lo ha detto nella sua testimonianza, cercando di smascherare la crudezza dei metodi utilizzati in questi centri.

Parigi Hilton L’industria delle strutture giovanili è stata accusata di essere più interessata al guadagno finanziario che alla protezione e alla cura dei bambini affidati alle loro cure. Lo confermo I suoi genitori sono stati “completamente ingannati”“Sono stati ingannati e manipolati” da questa industria a scopo di lucro riguardo al trattamento disumano di cui hanno subito.

Nel suo discorso, ha esortato i legislatori ad approvare il disegno di legge “Stop agli abusi sui bambini negli istituti”. Questa legislazione mira a Il travagliato settore adolescenziale Potrebbero essere gestiti a livello federale, implementando sistemi più trasparenti e responsabili per la segnalazione degli abusi.

Il certificato di identità sociale arriva dopo che un recente rapporto pubblicato dal Dipartimento della salute e dei servizi umani ha rivelato che molti stati degli Stati Uniti non mantengono registri adeguati dei casi di infezione. Il trattamento che i bambini ricevono in queste strutture Inoltre non registrano casi di abuso. Ciò evidenzia la necessità di una regolamentazione più rigorosa ed efficiente nella supervisione di questi centri.

Hilton ha condotto diverse proteste contro Scuola di Provo Canyon nello Utahcollegio da lui frequentato e classificato come “Il peggio del peggio“. In un video New York Times Ha raccontato, nel 2022, come personale senza credenziali mediche abbia condotto presunti “esami medici” su di lei e su altre ragazze adolescenti nelle prime ore del mattino.

L’ex star dei reality ha già condiviso la sua esperienza attraverso un libro, un documentario e interviste. Nel documentario su YouTube 2020 Questa è ParigiHa anche accusato il personale scolastico di maltrattarla. “Se sei figlio del sistema, ascolta le mie parole: ti vedo. Ti credo. So cosa stai passando e non mi arrenderò con te.Lo ha detto nella sua testimonianza al comitato, rivolgendosi ai giovani attualmente inseriti nel sistema di affidamento.

Nella sua presentazione, non solo ha cercato giustizia per se stessa, ma ha anche difeso altri bambini che potrebbero subire abusi simili. Il loro appello all’azione punta a un controllo più rigoroso e all’attuazione di misure che forniscano una protezione reale ai giovani nelle strutture di trattamento minorile.

Oltre al suo attivismo, Hilton è conosciuta come imprenditrice, influencer, podcaster e DJ.

Campo infernale: incubo adolescenzialeun documentario diretto da Lisa Williams, presentato in anteprima al Netflix Il 27 dicembre 2023. La produzione rivela Abusi commessi al campo di trattamento correzionale della Provo Canyon School – Dove è stata detenuta Parigi Hilton— Nello Utah, Stati Uniti, tra gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000.

Il film presenta testimonianze di ex studenti che hanno denunciato di aver subito lavori fisici pesanti, privazione di cibo e acqua, punizioni fisiche e verbali e presunte violenze sessuali da parte del personale.

Attraverso interviste ai sopravvissuti, filmati d’archivio e registrazioni audio, il film descrive le condizioni affrontate dagli adolescenti inviati in questo centro, alcuni dei quali presentano lievi problemi comportamentali.