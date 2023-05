La trascrizione vocale di WhatsApp arriva su iPhone. Quando usi Android?

All’inizio dello scorso febbraio abbiamo scoperto che la piattaforma di messaggistica istantanea era al lavoro su una delle funzioni più attese: La possibilità di convertire l’audio di WhatsApp in testo in modo da non dover ascoltare i messaggi infiniti dei tuoi amici.

Una funzione molto attesa che porterà grande gioia agli utenti che devono “mangiarsi” infinite registrazioni audio dal contatto selezionato a cui piace evitare di usare la tastiera come tutti gli altri.

Meglio di tutto, lo è È appena uscito nella versione beta di iOS, Quindi il suo lancio globale sarà ovviamente imminente. Possiamo presumere che tra poche settimane sarà disponibile questo strumento che ci permetterà di convertire qualsiasi audio WhatsApp in testo.

Come funziona questo nuovo strumento di WhatsApp

Prima di tutto, abbiamo a che fare con una funzione che puoi utilizzare solo se sei un utente beta e hai aggiornato l’applicazione tramite essa WhatsApp per iOS all’ultima versione 2.23.9.71. Certo, non è disponibile per tutti, quindi devi essere paziente perché raggiungerà il resto molto presto.

COSÌ, Se aggiorni e non viene visualizzato, sii paziente perché stanno testando prima con alcuni utenti. Una volta fatto, potrai goderti il ​​suo algoritmo software che è in grado di convertire facilmente qualsiasi audio WhatsApp in testo.

Il Whatsapp Configurazione privata / Unplash

Quando lo fai, vedrai che c’è una nuova funzione in Impostazioni chiamata Trascrizioni dei messaggi vocali e sarà abilitata per impostazione predefinita. E da questo momento in poi, quando qualcuno invia un messaggio vocale, vedrai che il testo tradotto appare automaticamente.

SÌ, Il meccanismo è molto semplice, poiché il testo digitato appare appena sotto l’audio, quindi non devi toccare nulla. Pertanto, molto presto non soffriremo di messaggi vocali infiniti da nessuno dei nostri contatti, perché ci pensa WhatsApp a semplificarci le cose.

Come abbiamo indicato, non possiamo confermare la data in cui la piattaforma di messaggistica istantanea lancerà questa nuova funzione in grado di convertire la voce di WhatsApp in testo, quindi bisogna avere un po’ di pazienza. Ma essendo uno dei nuovi strumenti più utili là fuori, vale la pena aspettare.