La trasformazione del mercato dell’arte: una sfida legale ed etica alla professione forense a Malaga | legale

Lo sviluppo tecnologico (e la rivoluzione) ha cambiato il modo in cui l’arte viene creata, distribuita e consumata oggi, sollevando questioni legali ed etiche che richiedono una riflessione profonda.

La necessaria protezione delle creazioni intellettuali, soprattutto artistiche, e dei diritti di proprietà intellettuale hanno portato negli ultimi anni importanti cambiamenti. Pertanto, la proliferazione di piattaforme online e nuovi modelli di business, insieme all’avvento degli NFT, hanno ridefinito le forme di marketing e apprezzamento dell’arte.

Questo è uno dei numerosi oggetti di riflessione che verranno coperti Simposio di arte e diritto. Edizione dell’anniversario di Picasso. Un’occasione unica per analizzare le sfide attuali dal punto di vista legale e le opportunità offerte dal mercato dell’arte e dalle tecnologie dirompenti.

A tal fine, giovedì a Malaga si riuniranno ingegneri, sviluppatori di tecnologia, sostenitori della crittografia, rappresentanti di istituzioni culturali e avvocati specializzati in queste materie. Ognuno metterà sul tavolo le chiavi del metaverso, analizzandone i dettagli e le preoccupazioni che attualmente solleva, così come l’intelligenza artificiale e gli NFT nel mercato dell’arte. Tenendo presente, in ogni momento, la necessità che il mondo legale si adatti e offra la certezza giuridica di cui lo spettro culturale e artistico della società odierna ha bisogno per continuare lo sviluppo esponenziale.

D’altra parte, a causa dell’accelerazione della trasformazione del mercato dell’arte e del progresso della tecnologia, è in corso un nuovo paradigma di proprietà digitale che presenta enormi sfide legali ed etiche che devono essere affrontate. Per questo motivo, riteniamo molto importante che la normativa vigente sia adeguata per proteggere i diritti degli artisti e garantire l’integrità delle loro opere d’arte.

Questa nuova realtà digitale sta attirando artisti e sostenitori multidisciplinari, che stanno esplorando le possibilità creative e commerciali offerte da questo modello.

Nel metaverso, l’arte assume una dimensione immersiva e collaborativa, sfidando le barriere fisiche e consentendo una maggiore partecipazione del pubblico. La partecipazione favorisce la condivisione delle conoscenze e la sinergia tra i team e consente di instaurare relazioni tra i diversi attori e interlocutori del settore. Pertanto, poiché la tecnologia continua ad evolversi, è essenziale che il sistema legale consenta di affrontare adeguatamente la protezione dei diritti degli artisti con una professione professionale unificata e di tutti coloro che sono emersi negli ultimi anni.

Una riflessione di istituzioni, professionisti, artisti e, in ultima analisi, della società nel suo complesso, dovrebbe mirare a illustrare come l’arte contemporanea si adatta agli sviluppi tecnologici e ad esaminare i ruoli della legge e della regolamentazione nel mercato dell’arte. Tieni sempre presente le opportunità che la tecnologia offre per la promozione e la democratizzazione dell’arte. Insomma, il mondo dell’arte e lo sviluppo di nuove tecnologie per il suo sviluppo richiedono la necessaria garanzia legale per fare nel contesto attuale.

Salvador González MartinDecano dell’Ordine degli Avvocati di Malaga