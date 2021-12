La trasformazione del PTA nel primo spazio sostenibile a Málaga inizia con il riciclaggio dei rifiuti elettronici

Notizie correlate

Converti TechPark di Malaga in Il primo spazio urbano sostenibile della città Questo è l’obiettivo del progetto eCityMálaga. Per questo motivo il parco sta attuando diverse azioni al fine di sviluppare il modello di città circolare del futuro, basato su criteri di sostenibilità, efficienza e impatto ambientale zero.

Una delle prime iniziative che hanno dato il via allo sviluppo di Malaga si chiama technopolis per raggiungere questo obiettivo #GreenLeague, che si è impegnata per il parco ed è promossa da Fondazione Ecolec., consistente nel riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso le postazioni di lavoro.

Pertanto, come indicato da Technopolis in una dichiarazione, questa azione ha lo scopo di evidenziare l’impegno di Málaga TechPark, insieme alle sue aziende e lavoratori, con Gestione ottimale di questa tipologia di rifiuti generati in ambienti di lavoro tecnologici Incoraggiare il deposito dei componenti elettronici nel luogo appropriato.

“Il concetto di Città Circolare è senza dubbio sostenuto da campagne come questa, che oltre a promuovere la raccolta differenziata di alcuni rifiuti, offrono esercizio in linea Rivolto alla comunità del giardinosull’iniziativa e sugli aspetti fondamentali della questione ambientale”, hanno osservato.

Dall’inizio dell’Ecolec #GrenLeague, TechPark è stato installato a Malaga Cassettiere per la raccolta di piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche In modo che vi possano essere depositati quei rifiuti già inutili, sia delle aree produttive che domestiche.

La Fondazione Ecolec ha messo a disposizione del parco materiale informativo sulla campagna e sulla sua partecipazione ad essa, che sarà a disposizione di tutti. Allora, sul web www.greenleague.es Puoi consultare Posizione dei punti di raccolta Dai RAEE del parco in modo che ogni lavoratore possa individuare il container più vicino.

Attraverso questo tipo di iniziativa, che prevede la partecipazione dell’ecosistema Malaga TechPark e della comunità composta da imprese e dipendenti, vengono valorizzati L’importanza di un riciclaggio sicuro al 100% Per l’ambiente, si stanno facendo passi avanti verso il concetto circolare che eCityMálaga vuole per il parco.

eCityMálaga

Il progetto eCityMálaga mira a trasformare Málaga TechPark Nel primo spazio urbano sostenibile Con un modello di città circolare digitale efficiente e 100% rinnovabile del futuro.

Málaga TechPark risponderà alle sfide poste dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, rendendo questo spazio un leader anche nell’innovazione tecnologica. Standard in sostenibilità per il 2027promuovere più di due decenni degli obiettivi climatici ed energetici delle Nazioni Unite per il 2050.

Per realizzare il progetto eCityMálaga, il Adesione di molte aziende ed enti del giardino, all’interno di un ecosistema aperto di cooperazione pubblico-privato promosso da Endesa, Málaga TechPark e dal Comune di Málaga.

