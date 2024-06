La trasformazione fisica di Aubrey Anderson-Emmons, Little Lily di “Modern Family”

‘Famiglia moderna’ È considerata una delle serie più ricordate degli ultimi anni. È una serie con più di 250 episodi, piena di comicità, e gli attori sono cresciuti molto, come nel caso di… Aubrey Anderson Emmonsche dà vita alla trama Lily Tucker Pritchett è la figlia di Mitchell e Cameron nella serie.

Una giovane attrice cresciuta sul piccolo schermo, che arriva nella terza stagione ad affascinare il pubblico con episodi indimenticabili, e che ha appena festeggiato il suo diploma fuori dalla televisione insieme al compagno Phoenix e alle sue amiche.

Una cerimonia che è stata immortalata sul suo profilo Instagram, dove conta più di 1,3 milioni di follower, e attraverso la quale si può vedere il grande cambiamento fisico che ha vissuto negli anni, fino a raggiungere 17 anni adesso.

Per la cerimonia di laurea, Emma ha indossato un lungo abito a sirena in raso nero, completo di corpetto e scollatura a cuore. È uno stile che porta avanti sulle sue reti, dove condivide anche la sua vita quotidiana da quando ha iniziato a lavorare nella famosa serie.

Sono passati cinque anni dalla fine di Modern Family. Quando aveva 12 anni, ha deciso di lasciare il mondo della recitazione per poter finire il liceo.. Tuttavia, più riesce a ricordare com’era il tempo trascorso sulla leggendaria trama: “Sento che siamo stati tutti molto fortunati perché era uno di quegli spettacoli in cui gli attori non erano presenti tutti i giorni, quindi è stato più facile per me poterlo fare.” crescere.” .

Un piccolo mondo, quello dell’interpretazione, al quale sperava di ritornare, pur dedicandosi anche ad altri campi, ad es. tic tocDove vince Ha quasi due milioni di follower e contiene video che hanno ricevuto più di 26 milioni di visualizzazioni. Inoltre, appartiene a un gruppo musicale chiamato ottobreChi canta con lui e suona la chitarra.

