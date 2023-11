La travolgente esperienza di Camilo con un fan sordo: ‘Ho pianto’

Formiche Mercoledì sera mettete in musica con una visita Camilo. Il cantante colombiano continua le sue vittorie e sta per pubblicare la sua nuova canzone “Salitre” con Manuel Carrasco. Gli spettatori dello spettacolo hanno potuto scoprire come suona perché l’ospite è stato sorpreso di prendere in mano la chitarra Alejandro Sanz di Pablo Mutu sul set e ha iniziato a cantare in modo completamente improvvisato.

Così è iniziata l’intervista, che l’ha conclusa anche cantando e suonando la chitarra dopo aver raccontato la straordinaria esperienza avuta con un fan che ha scoperto di essere profondamente sordo. L’ho scoperto durante un concerto in Uruguay. Il ragazzo è venuto con un traduttore che gli ha fornito “traduzioni nella lingua dei segni”. In questo modo ha potuto sperimentare la musica colombiana.

Camilo rimase così stupito che chiese di essere invitato alla festa che avrebbe dato il giorno successivo. Poi ha potuto incontrarlo di persona e fargli tutte le sue domande. Da parte sua, il ragazzo gli ha chiesto di toccargli il collo mentre cantava. “È stata una delle esperienze più belle della mia vita”, ha detto.

La storia non si ferma qui. Camilo ha rivelato che la canzone che ha deciso di cantarle era Millones. Dopo averlo fatto, il ragazzo gli chiese se avesse letto la lettera che gli aveva lasciato. Il colombiano non l’aveva ancora ricevuto, ma lo lesse più tardi. La scrittura è molto interessante: “Pensavo di avere una disabilità e ho detto a Dio perché, e sentivo che Lui mi stava guidando verso qualcosa di specifico. E quando ho sentito la tua canzone Melons, è stata quella che mi è piaciuta”. Ciò che mi colpisce di più è “perché io, ce ne sono milioni in questo mondo”. Così la ricordava il colombiano, che ha ammesso di essersi messo a piangere.

Dopo l’incredibile racconto di ciò che ha vissuto, Camilo mette la ciliegina sulla torta prendendo in mano la chitarra e cantando Melones con precisione. È stato un momento dolce e magico. Premi Gioca!