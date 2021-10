La travolgente mossa di Chucky Lozano e del Napoli, che guidano la classifica italiana

Il Napoli è leader imbattuto in Italia dopo 10 partite giocate, totalizzando 28 punti. (Foto: Cerro de Luca/Reuters)

Negli ultimi anni, nel campionato italiano, c’era una sola squadra che anno dopo anno dominava il campionato. Ultima stagione , Inter di Milano Rompi il dominio di una squadra Juventus. Inoltre, squadre come MilanoSono tornati alle loro posizioni competizioni europee Dopo diversi anni di assenza. Ora Napoli a partire dal Herving Lozano lui è Capo subordinare calcio quando si aggiunge Nove vittorie e solo legare.

Anche se è troppo presto nella stagione per assicurarsi che la squadra guidata da Luciano Spalletti Puoi controllare ScudettoHa fatto una buona impressione in campo. La dirigenza se la sta battendo con il Milan, anche se l’unica differenza è la cifra di obiettivi Per il Napoli.

Dopo 10 partite giocate finora, il Napoli ha ottenuto nove vittorie, un pareggio e non una sconfitta, Quindi ci vuole un totale 28 punti. Mostra le sue statistiche Capacità In questo lega, dove puoi monitorare sia la produzione offensiva che la resistenza difensiva, poiché Ha una differenza reti di +19: 22 gol a suo favore, e solo tre contro di lui.

la partita precedente di . Azzurro Finito con una vittoria schiacciante sul tabellone 3 per 0 per la squadra bolognese. I marcatori erano in partita Fabian Ruiz Il 18 anni e doppietta Dall’attaccante italiano Lorenzo Insigne in un 41 NS 62. La sua prossima partita è domenica 31 ottobre Prima salernitano, Il duello che inizierà tra 11:00 (ora del Messico).

Il Napoli è il quarto miglior attaccante con 22 gol e la miglior difesa con solo 3 gol subiti. (Foto: Cerro de Luca/Reuters)

D’altra parte, nei giorni scorsi sono circolate molte speculazioni sul fatto che il calciatore messicano, Herving chucky Lozano, Lascerà il Napoli prossimo mercato invernale. Dato che era ricercato da diverse squadre e poteva trascorrere i suoi ultimi giorni in Prima Divisione.

Una delle squadre che hanno mostrato interesse per il neonato MessicoÈ nuovo? il più ricco del mondo, Il Newcastle United. Sta aspettando di formare una squadra primo livello all’interno del calcio internazionale e cercherà di raggiungere la comunità latina con il calciatore azteco.

Un’altra squadra da premier League Chi cerca servizi chucky È Manchester United. Il diavoli Rossi Non sono stati al loro meglio per diversi anni, quindi il loro allenatore Ole Gunnar Solskjaer, potrebbe essere fuori posto Nelle prossime settimane della città Manchester.

Si parla della possibilità di prendere il loro posto Antonio Conte. L’allenatore italiano incontra Lozano della Serie A, quando allenava l’Inter, e le giovanili del campionato italiano PachucaSarà come vorrai. così, arriverà Come uno dei Ordini dallo strategico.

Hirving “Chucky” Lozano giocherà le sue ultime partite nel campionato italiano, è interessato a squadre come Newcastle United, Manchester United e Real Madrid. (Foto: Eric Schlegel/USA Today)

Finalmente si parla di un altro club disposto a spendere Euro 100 milioni, al fine di assumere un azteco estremo. Per questo la squadra del sud Italia Ha detto che non ascolterà le offerte qui sotto 50 milioni di dollari USA.

In conferenza stampa, il direttore tecnico di Real Madride Carlo Ancelotti lo accetto Pericolo dell’Eden Potevo Lascia la squadra della meringa. calciatore belga, Non soddisfatto dei minuti Che ha ottenuto e chiederà al consiglio di amministrazione di uscire al prossimo mercato. Quindi la squadra di Madrid cercherà un giocatore per ricoprire questa posizione.

Al momento si stima il valore della lettera di Lozano 45 milioni di euro. Questo è quanto ha dovuto pagare il Real Madrid fin dall’inizio per il messicano, visto che è stato lo stesso Ancelotti a chiederlo per la nazionale italiana in quel momento.

Oltre a questi 50, la squadra Fiorentino Perez Dovrà pagare altri 50 in più per pagare la partenza di Eden Hazard, perché l’ha fatto Due anni di contratto. Vale la pena notare che il file uno stipendio Belga con meringa è uno dei più alto, perché è composto dall’euro 25 milioni a stagione.

