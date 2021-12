La trilogia sta risolvendo diversi bug con un nuovo aggiornamento

Sappiamo tutti che il lancio di GTA: Trilogia È stato Lontano dall’ideale. La tanto attesa trilogia Grand Theft Auto Ha raggiunto il pubblico con così tanti bug – di tutti i tipi, alcuni decisamente maleducati – che Rockstar Games ha costretto a scusarsi pubblicamente e impegnarsi a risolverli. E gli sviluppatori sembrano mantenere la loro promessa, perché Una nuova patch è ora disponibile.

Aggiornamento 1.03 per GTA: Trilogia È stato rilasciato nelle scorse ore per le versioni di PlayStation 4 e 5 e Xbox Series X | S e Xbox One e PC. Gli utenti di Nintendo Switch dovranno aspettare ancora un po’, poiché lo studio ha affermato che Aggiornare Arriverà “nei prossimi giorni”.

Elenco dei miglioramenti inclusi in questo toppa È davvero ampio. Rockstar Games non si è concentrato solo sul miglioramento dei titoli GTA: Trilogia Individualmente; Ha anche incorporato correzioni che interessano tutti i giochi in versioni selezionate per PC e Xbox One.

Un nuovo importante aggiornamento è ora disponibile per le versioni PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC da Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Questo contiene diverse correzioni e sarà disponibile anche per Nintendo Switch nei prossimi giorni: https://t.co/otGLbh9onV – Supporto Rockstar (RockstarSupport) 30 novembre 2021

Se esaminiamo la lista Troviamo molti difetti francamente ridicoli, e non si capisce come siano arrivati ​​alla versione finale di GTA: Trilogia. Ad esempio, è stato corretto Infiniti errori di ortografia su poster e striscioni, oltre a tante contraddizioni legate alla pioggia.

Quest’ultimo è stato visto soprattutto in GTA III e MalavitaGli utenti si sono lamentati del fatto che l’acqua cade così forte che è impossibile giocare; Oppure ha piovuto proprio dentro, anche al cinema.

occupazione San Andreas Sono stati risolti anche alcuni problemi, soprattutto nelle riprese della fotocamera. Ricorda che molti video sono diventati virali sui social network su ciò che è stato visto Come ha fatto CJ, il volto del personaggio principale, a spegnere quasi completamente lo schermo? Quando certi composti vengono usati in prima persona. Sono state risolte anche altre incongruenze, sia grafiche che di gioco.

A poco a poco, Rockstar Games sta recuperando terreno GTA: Trilogia

È chiaro che c’è ancora molto lavoro da fare GTA: Trilogia, ma Sembra che Rockstar Games sia pronta a correggere i propri errori. Se lo studio tiene il passo con la frequenza di aggiornamento con una patch a settimana, la tua esperienza di gioco cambierà drasticamente in pochissimo tempo.

Ad ogni modo, vale la pena sottolineare Ottimo lavoro svolto dalla community Per risolvere i tripli difetti. Ce ne sono già tanti Modifica Che risolve molte incongruenze in GTA: Trilogia, con una vasta gamma di miglioramenti che vanno da Facce di Ansar Persino Trama dietro le quinte.