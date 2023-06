La UEFA lancia il Programma Calcio per sottolineare l’importanza della diversità e dell’inclusione nel calcio europeo | A proposito dell’UEFA

Avvia FOTPtutti Segna l’inizio di un programma di ampio respiro che assicurerà un’era di inclusione e pari opportunità nel calcio europeo, lavorando a stretto contatto con tutte le parti interessate del calcio europeo per promuovere un cambiamento sociale positivo.

Il programma si compone di tre pilastri – Campagna, Piattaforma e Attivazione – che uniscono tutte le iniziative, gli eventi e le campagne di sostenibilità sociale della UEFA.

Questa nuova iniziativa si basa sul costante impegno della UEFA nell’utilizzare il calcio come catalizzatore per promuovere un cambiamento positivo nella società, con un messaggio semplice ma efficace: tutti sono i benvenuti nel calcio.

piedetutti Condurrai nuove azioni educative e amplierai le attività esistenti, come il programma Outraged Education, informando ulteriormente il pubblico degli sforzi della UEFA, delle sue organizzazioni affiliate e dei partner calcistici verso l’inclusione e l’uguaglianza nel calcio europeo.

Il programma contribuisce anche agli obiettivi della strategia di sostenibilità UEFA, che è ispirare, attivare e accelerare l’azione collettiva a sostegno della sostenibilità sociale e ambientale nel contesto del calcio europeo.

Il presidente UEFA Aleksander Ceferin è convinto del potere del calcio di creare cambiamenti positivi: “Il calcio, nel suo linguaggio universale, può abbattere le barriere e unire i cuori. L’inclusione e l’apertura sono le chiavi che sbloccano il vero potenziale del nostro gioco. Aprendo le braccia a tutti, indipendentemente dal background, dal genere o dall’abilità, il calcio crea un livello di gioco campo dove tutti si sentono accolti e rispettati e apprezzati con l’iniziativa FootbtuttiMiriamo a promuovere un ambiente in cui il talento fiorisca senza discriminazioni e i sogni non abbiano limiti”.

Campagna video di lancio di Footbtutti Racconta le storie dei membri della comunità calcistica, tutti provenienti da ambienti diversi e con ruoli diversi nel calcio: dall’arbitro al giocatore, dal tifoso all’allenatore. Il suo obiettivo è sfidare i pregiudizi e le supposizioni dello spettatore sui campioni e dimostrare che appartengono tutti al calcio, nonostante le loro differenze e qualità uniche. Un esempio nel video è la storia di Linda Repetti, che lavora come giardiniera allo stadio Luigi Ferraris di Genova:

“La gente si stupisce quando dico loro che lavoro come giardiniera, perché non ci sono molte donne che fanno quel lavoro nel calcio. Ho sempre lottato e lavorato duramente per la mia posizione”.

Linda Repetti, giardiniera dello Stadio Luigi Ferraris di Genova

Mentre cresce l’attesa per la finale di UEFA Champions League a Istanbul, la campagna FUTPtutti Inizierà ufficialmente durante questo evento. I tifosi noteranno l’attività non solo sulle recinzioni perimetrali, sugli striscioni e sullo schermo dello stadio, ma anche sui social media della UEFA, prima, durante e dopo la partita.

Anche i visitatori dello UEFA Champions Festival di Istanbul potranno conoscere la campagna, in particolare durante il torneo Ultimate Champions. Le maglie dei giocatori UEFA e delle leggende turche presenteranno il nuovo logo della campagna mentre sostengono con orgoglio la campagna Footb.tutti.

Patrick Vieira, leggenda del calcio a livello di club e nazionale, afferma l’importanza del rispetto reciproco nel calcio:

“Il calcio è unico perché è in grado di trascendere i confini di nazionalità, razza, genere e religione. Fin dalla tenera età, i bambini imparano a giocare insieme e parlano una lingua calcistica comune. Dobbiamo valorizzare e proteggere la diversità nel calcio, in modo che tutti possano sentirsi una parte rispettata della società.

Alla fine di questo mese verranno assegnati i primi FootbA AwardsLL Premi per l’associazione nazionale, il club, il giocatore e la lega che hanno dato un contributo eccezionale a progetti per l’inclusione, l’uguaglianza e la diversità nel calcio. Nella stagione 2023/24 e successive, il programma Futptutti Sarà implementato in tutte le competizioni UEFA ea livello nazionale in stretta collaborazione con le federazioni affiliate alla UEFA.