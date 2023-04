La Venus è un’influencer italiana

Venere è un’opera dell’artista Sandro Botticelli.

La dea dell’amore è stata scelta come immagine di una campagna pubblicitaria in Italia.

come il suo account Instagram Influencer Ha già superato i 50mila follower.

L’immagine iconica di Venere incarnata nel dipinto “La nascita di Venere” dell’artista italiano Sandro Botticelli è stata alterata. Influencer Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale (AI).

Secondo il Museo del Prado, “Il dipinto rappresenta una rappresentazione molto sottile di Venere, Dea dell’amore e della bellezza, nato dalla spuma del mare, che sale dall’acqua in una grande capasanta tenuta dalle naiadi con il muschio in testa. Il significato dell’opera si riferisce al momento in cui Venere venne al mondo in una conchiglia e galleggiò nel mare.

La divinità viene trasformata con l’aiuto dell’IA Trasformalo in una nuova campagna pubblicitaria Aperto a Meraviglia Made in Italy e volto a promuovere il turismo nel Paese europeo, è stato infatti prodotto dal suo ministero. Le foto de La Venere sono state ora condivise dall’account Instagram di @venereitalia23 sembra prendere Selfie Di fronte ad alcuni degli edifici più iconici del paeseOltre a mangiare la pizza e indossare abiti alla moda Influencer. Il profilo ha già superato i 50mila follower da quando è stato creato il 20 aprile.

Il primo video pubblicato su questo social network, “Vi porterò con me a visitare i posti più belli d’Italia. Ti racconterò la bellezza, la cucina, l’ospitalità, la musica e l’arte… proprio come i tuoi amici! Influencer Preferiti!”

Questo è La campagna pubblicitaria ha già diviso l’opinione degli internauti, C’è chi critica l’uso di Venere a fini commerciali, altri dicono che le immagini non sono perfette, mentre altri lodano la creatività della trasformazione della dea dell’amore.

La rivista National Geographic sottolinea un fatto curioso Il volto della dea è stato ispirato da Simonetta Vespucci, Una donna della nobiltà fiorentina che divenne musa e modello per gli artisti del Rinascimento italiano; Appare in altre opere come “Venere e Marte” o La Primavera di Botticelli.

È stato un altro problema che ha causato polemiche Sono stati stanziati 9 milioni di euro Secondo vari media italiani, la sua realizzazione, Il ministro del Turismo Daniela Santange ha dovuto prendere la parola dopo le pesanti critiche nei suoi confronti. “È chiaro che non potremmo proporlo perché è rappresentato nella campagna, perché uno degli obiettivi di questa campagna internazionale è avvicinare i giovani, per questo abbiamo utilizzato strumenti e linguaggi più vicini a loro”, ha assicurato .

Secondo i dati condivisi dall’Istituto Nazionale del Turismo (ENIT), nel 2022 era considerata una delle mete più ambite dagli stranieri.

D’altra parte, il Marketing Di InfluencerConosciuto anche come Il branded content è una delle strategie più utilizzate, grazie alla portata che alcune celebrità di Internet hanno sui loro social network. Di Influencer Le grandi aziende annunciano i loro rilasci o cercano di aumentare le vendite di un prodotto.

Il 72,5% sono professionisti Marketing In America ne usavano alcuni Influencer Per campagne pubblicitarie. La scienza dei cittadini è stata inventata Il 14% e l’11% dei giovani tra i 18 ei 24 anni Millennial A perché aveva comprato qualcosa negli ultimi sei mesi blogger o A Influencer Li ha consigliati, quindi Hootsuite glielo ha fatto sapere.

