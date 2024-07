La Vera Pasta Italiana a Buenos Aires: i segreti di uno chef toscano che porta le sue tradizioni al palato argentino

Il Ristorante Fresca di Buenos Aires unisce la tradizione italiana con l’innovazione e si distingue per l’originalità dei suoi piatti, in particolare la pasta

identificazione Gastronomia italiana Può essere complicato, perché Scena culinaria con Differenze a seconda delle regioni e delle tradizioni Che è nascosto in ogni generazione.

L’Italia è un paese di regionie ognuno ha il suo Identità in cucinala cosa che è stata contrassegnata Ingredienti locali, antiche tradizioni e tecniche padroneggiate Nel corso dei secoli.

Se camminiamo Buenos AiresTestimonianza viva e diretta di cosa sia questa realtà, è Fresca Restaurant, un ristorante che fonde la tradizione italiana con l’innovazione. La sua attenzione all’autenticità e alla qualità lo ha reso un faro della cucina globale. Qui, La pasta è una forma d’arteCon la creatività dello chef Massimiliano Gianni Come scienza.

Da Fresca la pasta è prodotta con farina di grano duro al 100%. Secondo Jani, questo garantisce consistenza, compattezza ed elasticità

Gianni nato a Montepulciano, Una città con una popolazione di 13mila persone (Provincia di Siena in Toscana).porta il suo talento nel creare un’esperienza basata su ricette rigorose provenienti dalla vasta cultura gastronomica delle venti regioni italiane.

“Per me l’italiana è una gastronomia che è un’arte, a differenza di ogni altra gastronomia, ogni regione ha la sua classificazione, il suo gusto e la sua storia, quindi ci sono molte variabili ragù alla bolognese, In Italia, ad esempio, lo si produce in almeno dieci modi diversi. La storia pesa. “È un misto di arte e storia”, ha detto Gianni in un’intervista. informazione.

Ha rivelato: “Per arrivare dove sono oggi ho dovuto studiare cucina italiana per 4 o 5 anni alla Federazione Italiana Cuochi. Ho giurato di mantenere l’autenticità di ogni ricetta. Ciò che cerco di portare al palato argentino è proprio l’autenticità. Credo che ciò che è stato creato sia stato creato perfettamente Non puoi migliorare una ricetta italiana perché ogni ricetta ha la sua storia. “Non utilizzo la mia immaginazione per cambiare qualcosa e, se lo faccio, so che è un piatto davvero diverso.”

Massimiliano Gianni, nato a Montepulciano, porta a Fresca la sua conoscenza della vasta cultura gastronomica delle 20 regioni italiane, preservando l’autenticità di ogni ricetta attraverso uno studio e una pratica rigorosi.

Il rispetto per i dettagli dei sapori e degli ingredienti è un segno distintivo della cucina Fresca. Per esempio, Una delle ricette della zuppa si prepara come a Torino: in base alla specifica coda di scamone. “Stiamo cercando di portare qui la cultura della gastronomia italiana”, ha detto Gianni. “È una bella sfida, perché ogni giorno cerco le materie prime e punto a standardizzarle per garantire la qualità”, ha aggiunto.

Per uno chef la pasta è uno degli standard del suo lavoro quotidiano e deve avere determinate caratteristiche per essere autenticamente italiana. “La stanza non aderisce ad un impasto molto liscio, quindi Cerco una certa consistenza: che la pasta sia soda, che non diventi scura o bruna e che sia un colore che inviti a provarla.“, ha commentato.

Il processo di impasto di Fresca unisce semola, acqua a bassa temperatura e uova selezionate, seguendo un metodo artigianale che preserva l’integrità del glutine, fondamentale per la qualità della pasta.

In questo senso è uno dei pilastri Metodo fresco È la scelta degli ingredienti: l’uso di Gianni e della sua brigata di cucina Farina di grano duro al 100%.Ciò garantisce la perfetta consistenza, compattezza ed elasticità della pasta italiana. Questo tipo di farina viene selezionata in base a criteri quali proteine, glutine secco e granulometria.

Inoltre, utilizzano uova di gallina allevate nel terreno alimentate con una dieta a base vegetale, senza coloranti artificiali. Questo approccio garantisce qualità sensoriale e nutrizionale che si riflette in ogni piatto servito. Allo stesso tempo, la pasta ha un gusto caratteristico Contenuto proteico minimo 12,5%, Qualcosa che ti permetta di ottenere massa elastica.

Lo chef Gianni evita l’uso di conservanti, aromi e grassi idrogenati

Il processo di impasto unisce semola, acqua a bassa temperatura e uova selezionate di allevamenti all’aperto, dopo a Un antico procedimento artigianale. Questa tecnica, abbinata ad una tecnologia d’avanguardia, garantisce la conservazione e l’integrità del glutine, fondamentale per la qualità della pasta.

Alcune delle sostanze vietate nella lista di Gianni sono conservanti, aromi e coloranti artificiali, grassi idrogenati, ecc. Allo stesso tempo, un altro segreto Italiano Della pasta è la sfogliatura, un metodo tradizionale che le conferisce una consistenza leggermente ruvida al tatto, che ne migliora la capacità di trattenere sughi e condimenti.

Il processo produttivo e gli ingredienti rendono la pasta più digeribile. Deve essere ben cotto, come consiglia lo chef.

Manuel Urbano, Uno dei cofondatori di Freska si è unito alla conversazione con informazione. Originario di Roma, Urbano è un forte difensore della tradizione. “La gastronomia italiana è distintiva, perché unisce prodotti semplici ma di alta qualità. L’Italia ha molti microclimi, venti africani, il Mediterraneo, tra le altre caratteristiche. Vengono creati microclimi diversi, regioni e cibi diversi. I pomodori del sud, ad esempio, non sono gli stessi dei pomodori del nord. Questo ci permette di creare varietà nei piatti”, ha sottolineato Urbano.

Allo stesso tempo osserva: “Cerchiamo, riferendoci a prodotti di alta qualità, farina di grano duro, che in Italia è un grano duro. Inizialmente era difficile trovare un mulino con le stesse caratteristiche della semola di grano duro proveniente dall’Italia. La pasta contiene una percentuale maggiore di proteine, che la rendono più digeribile. Lo cuciniamo bene Usiamo macchine italiane. La preparazione viene eseguita manualmente e la macchina sigilla solo il ripieno. Inoltre non vengono utilizzati conservanti né additivi: Solo prodotti naturali. Siamo un laboratorio di pasta: per noi il cibo è un’arte e il nostro chef è un artista“.

“L’Argentina mi ha insegnato a mangiare la carne e noi vogliamo mostrarvi la varietà di pasta che si trova in Italia, attraverso la nostra sede a Canitas (Miguelites 921) e a Palazzo Bellini”, ha continuato Urbano.

Gianni ha detto che sta sviluppando nuove linee di pasta come i ravioli di mare, i ravioli di montagna e i tradizionali ravioli di carne italiani.

Ha dettagliato alcune proposte di Fresca riguardo a questa filosofia: “La linea “Ad Al Forno”Dove le lasagne si fanno con le verdure, classiche o alla bolognese, per esempio. IL Parmigiana di Melanzane Piccola (melanzane con parmigiana). In linea ‘nutrizioneCi sono, tra gli altri, i ravioli di verza e ricotta senza glutine, realizzati con farina di ceci al 100%.

Altri Piatti freschi famosi: Tagliatelle Pomodoro e ricotta. Tagliatelle al sugo stracciataRealizzato con roast beef al 100% e saltato con panna e parmigiano; Ravioli di lupini alle tre zucchineSi tratta di un raviolo a base di farina di lupini e ripieno di caputia, zucca, semi di zucca e salvia fresca; ravioli di cosce di pollo, cosce e verdure; Numerini a Fresca, una divertente soluzione di pasta e brodo pensata appositamente per i bambini; E linguaggio degli spinaci, È pasta di semola di grano duro con succo naturale di spinaci e altri.

Prosciutto crudo italiano e burrata di mozzarella, altra specialità della casa

Prende nuovamente la parola lo chef Gianni che afferma: “Ho un ricordo dell’Argentina di tanti anni fa: Niente pasta mangiata, quindi Soprattutto negli anni ’90, adesso trovo molta pasta secca, e la gente ha provato quella al dente e gli è piaciuta. La cultura argentina è cambiata al livello della gastronomia italiana. “C’è gente che porta la pasta a casa per mangiarla lì.”

“Stiamo sviluppando, tra l’altro, i ravioli ai frutti di mare”, prevede lo chef. Si tratta di un risotto ai frutti di mare con ravioli di mare, ad esempio gamberi o qualsiasi altro pesce nobile, magro e con erbe aromatiche. Linea di montagna, con cinghiali e cervi. “Linea di carne tradizionale italiana, che è osso buco e agnello, tra le altre proposte.”

Naturalmente, sottolineando Vero e autentico pesto italiano, Che secondo Jani contiene olio extravergine di oliva, basilico, pinoli, Parmigiano ReggianoSale, pepe e aglio. “Tutti i prodotti sono freschi e realizzati al momento”, ha avvertito.

Anche i dessert, tra cui il tiramisù, sono presenti nella scena fresca

Ricorda un aneddoto particolare su questa ricetta: “Erano due Genova, dall’Italia, venuto in visita in Argentina. Erano seduti al Fresca e ho fatto provare loro il pesto. “Quando hanno finito di mangiare, si sono alzati e hanno comprato due barattoli da portare in Italia e mostrare cosa facciamo qui”.

Chiude Urbano: “Per dessert, tiramisù È un must, anche se facciamo anche la panna cottaOrtino al cioccolato dal Cuore Morbido (Torta morbida al cioccolato a forma di cuore; e Bianco di Bosco (mCioccolato bianco australiano con salsa di lamponi. Inoltre accompagniamo il tutto con la bontà Fino italiano“.