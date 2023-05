La versione beta mostra per la prima volta la funzionalità di debug, quindi puoi provarla in Messico

8 maggio 2023, 15:29 – Aggiornato 8 maggio 2023, 15:31

WhatsApp sta lavorando all’opzione per modificare i messaggi. WABetaInfo rapporti La nuova beta di WhatsApp Web mostra per la prima volta la nuova funzione di modifica dei messaggi sulla piattaforma, che infatti è già disponibile per alcuni utenti.

WhatsApp Web beta 2.2319.9 consente già di modificare i messaggi in Messico. Quando si inviano messaggi tramite questa versione della piattaforma, nelle nostre opzioni di messaggi inviati è possibile accedere dalla freccia nell’angolo in alto a destra, nuovo “modifica messaggio”.

selezionando l’opzione, Si aprirà una nuova finestra che consente di modificare l’intero testo del messaggio, ma piuttosto formattare il testo in corsivo, grassetto, ecc. Anche se un messaggio è stato modificato più volte, può essere completamente modificato in ogni nuova versione, secondo i nostri brevi test.

Secondo un rapporto WABetaInfoE La modifica dei messaggi è possibile entro i primi 15 minuti dall’invio. Trascorso questo intervallo di tempo, Modifica messaggio non comparirà più tra le opzioni. Nei nostri test, abbiamo confermato che dopo 15 minuti i messaggi non potevano più essere modificati.

La modifica dei messaggi è disponibile solo in WhatsApp Web beta. Dalle app mobili l’opzione non compare, appare solo il messaggio con l’etichetta “Modificato”, e infatti l’applicazione desktop di WhatsApp non è ancora compatibile con l’opzione, ed ecco come si presentano i messaggi:

In WhatsApp per desktop appare solo il messaggio originale, senza le modifiche

secondo WABetaInfoLa possibilità di modificare i messaggi arriverà nelle app mobili di WhatsApp “Quasi”.

Come modificare i messaggi in WhatsApp Web Beta Messico

Per testare la nuova funzionalità di modifica dei messaggi, È necessario far parte del programma WhatsApp Web BetaSeguiamo questi passaggi:

accesso a Web whatsapp.

Apri il menu dei tre puntini in alto e segui il percorso Impostazioni > AiutoE lì apparirà l’opzione Unisciti alla versione beta.

Scegliamo l’opzione per aderire al programma.

Vai a qualsiasi chat o gruppo, invia un messaggio e rivedi le opzioni, per vedere se l’opzione per modificare il messaggio è attivata.

È importante notare che anche se si accede alla versione beta di WhatsApp Web, non tutti i partecipanti vedranno l’attivazione della modifica dei messaggi, in quanto è una funzionalità ancora in fase di test, prima che venga rilasciata a tutti gli utenti su tutte le piattaforme di messaggistica .

Non ci sono dettagli su quando la modifica dei messaggi raggiungerà tutti gli utenti di WhatsApp, ma vedendo i progressi e l’operatività finora nella versione beta della versione web, non ci vorrà molto prima che la nuova funzionalità diventi ufficiale.

immagine Cristiano Weediger In unsplash