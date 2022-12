[La vida diaria con arte] Come rendere ogni giorno un capolavoro, secondo i dirigenti dei negozi d’arte – Samsung Newsroom India

La quotidianità con l’arte

Visitare una galleria d’arte o un museo non è sempre necessario per apprezzare l’arte. Con Samsung Art Store, puoi goderti e apprezzare facilmente l’arte in diversi luoghi della tua vita quotidiana.

Samsung Art Store è un servizio di abbonamento artistico che offre oltre 2.000 opere di vari artisti con qualità delle immagini QLED. Ciò consente a gallerie, musei e artisti ampiamente acclamati di mostrare le loro opere d’arte agli utenti di tutto il mondo attraverso la chiara visualizzazione digitale di la cornice.

Successivamente, Samsung Newsroom presenta il negozio d’arte A la Zeta “Everyday Life with Art”, una serie a due piani.

Affinché l’arte diventi parte della tua vita quotidiana, la tua vita quotidiana deve prima diventare arte. In Samsung Electronics, i gestori di Samsung Art Store hanno dato vita a questa visione. Jiyea Kim, Jiwon Shin e Yeseo Choi gestiscono la pianificazione e il funzionamento del Samsung Art Store nel Visual Display Business di Samsung.

Perché dovremmo includere l’arte nella nostra vita quotidiana? Per rispondere a questa domanda, Samsung Newsroom ha incontrato i dirigenti dei negozi d’arte per scoprire come le opere d’arte in casa possono ravvivare una giornata normale e trasformare i nostri spazi abitativi.

La tua vita ruota attorno all’arte

Samsung Art Store è un servizio artistico in abbonamento lanciato nel 2017 su The Frame, la TV lifestyle del brand. Il servizio offre oltre 2.000 opere d’arte, in collaborazione con più di 50 musei e gallerie in tutto il mondo, che vanno da dipinti famosi a pezzi unici di artisti emergenti. Attraverso questo servizio, gli utenti possono accedere a varie opere d’arte 4K comodamente da casa.

Oggi, gli utenti possono trovare i modi tradizionali di mostrare l’arte sfuggenti e inaccessibili. Anche se apprezzare l’arte sembra a prima vista sfuggente, l’arte ha il potere di migliorare la nostra vita quotidiana. “Alcune persone tendono a pensare che l’arte sia distante e difficile, ma credo che tutto ciò che soddisfa i nostri occhi e le nostre orecchie sia considerato arte”, ha detto Gia Kim. “Quando ti senti sopraffatto e annoiato, l’arte può darti la spinta energetica di cui hai bisogno”, ha aggiunto Kim.

Rinnova il tuo spazio abitativo con l’arte digitale

Una delle caratteristiche principali di un negozio d’arte è che gli utenti possono scambiarsi liberamente le proprie opere d’arte in base all’arredamento e all’atmosfera dello spazio che li circonda. C’è un’ampia varietà di opzioni disponibili presso l’Art Store, da famosi capolavori come Monna Lisa Da Leonardo da Vinci alle foto della raccolta fotografica LIFE, che catturano momenti storici del XX secolo.

“Uso personalmente The Frame TV a casa e posso davvero vedere l’interno della mia casa cambiare”, ha detto Kim. “Non è facile cambiare frequentemente l’atmosfera di una stanza, ma con The Frame e Art Store posso facilmente cambiare il mio spazio con diverse opere d’arte, anche per stagioni diverse o occasioni speciali come il Natale.”

Yeseo Choi ha suggerito di evidenziare lo spazio con una bacheca di benvenuto. “Proprio come serviamo cibo o bevande ai nostri ospiti, possiamo accoglierli con le loro opere d’arte preferite in The Frame. Non solo darà ai nostri spazi un nuovo aspetto, ma offrirà anche un’esperienza speciale per gli ospiti”.

Porta opere d’arte nel tuo salotto

The Art Store offre più di opere d’arte, fornisce anche una descrizione di ogni pezzo e informazioni sull’artista. Inoltre, include informazioni dettagliate sul museo d’arte in cui è esposta l’opera. Grazie a queste funzionalità, gli utenti possono conoscere l’opera d’arte mentre la apprezzano.

“Ho visto l’opera d’arte originale di Gustav Klimt al Belvedere in Austria. Volevo rivederla più spesso, ma sfortunatamente non ho potuto”, ha detto Choi. “Ora, tuttavia, posso vederli tutti i giorni a casa, dato che il lavoro di Klimt è stato recentemente aggiunto al negozio d’arte”.

“Il negozio d’arte mette chiaramente in risalto la trama e le caratteristiche uniche di ogni pezzo”, ha affermato Choi. “Quindi, anche se l’opera d’arte originale è esposta da qualche parte lontano, sarai sempre in grado di vederla come se stessi guardando l’opera originale, dal tuo spazio.”

Jiwon Shin era particolarmente interessato a come i bambini potessero beneficiare del servizio. “Attraverso il negozio d’arte, i bambini possono vedere diverse opere d’arte che possono aiutare ad aumentare la loro creatività”, ha detto Shin. L’arte può essere stimolante e sconosciuta, anche per gli adulti. Ma se inizi a esporti all’arte fin dalla tenera età, puoi familiarizzarti con essa e avere una prospettiva migliore su di essa.

Suggerimenti: coordinare l’arte per la tua casa

Stai cercando un dipinto o un disegno che corrisponda alle tue preferenze o rifletta il tuo umore? Il negozio d’arte è dotato di una funzione di raccomandazione integrata.

Gli utenti possono utilizzare la funzione “per te” E ottieni consigli tecnici completi che riflettono tutte le tue preferenze.

“Funzione”per te, fornisce consigli personalizzati basati su un algoritmo”, afferma Choi. “Ad esempio, se inserisci parole chiave nell’opzione di ricerca globale che rappresentano un colore specifico, come “rosso” o “verde”, o uno stato d’animo specifico, come “moderno” o “moderato”, otterrai opere d’arte pertinenti consigliate per te. Pertanto, puoi facilmente trovare opere d’arte che riflettono il tuo umore o si adattano al tuo spazio. “

Inoltre, è disponibile un servizio di salvataggio continuo. Con un’organizzazione regolare, la schermata iniziale del negozio d’arte mostra le opere d’arte consigliate, appropriate a un particolare argomento, per un determinato periodo di tempo.

“L’utente può trovare le precedenti cure nel menu di cura, quindi puoi cercare il tema che meglio si adatta alle tue preferenze e trovare opere d’arte selezionate ogni volta che vuoi”, ha detto Shin.

Shane consiglia anche i preferiti e le funzionalità di presentazione. Con questa funzione, gli utenti possono aggiungere qualsiasi grafica ai preferiti e impostare l’ora e la durata della funzione di presentazione. A seconda delle impostazioni, la porzione cambierà automaticamente. Gli utenti possono impostare la grafica in modo che cambi ogni 10 minuti o molto lentamente, ad esempio una volta alla settimana.

Una nuova esperienza sullo schermo che trascende lo spazio e il tempo

L’apertura del negozio d’arte ha dato inizio a un periodo in cui gli utenti apprezzano l’arte ovunque e in qualsiasi momento. Allora qual è il futuro del negozio d’arte? “Per ora, questa funzione è solo un negozio d’arte. Pertanto, non vediamo l’ora di espandere il servizio dalla semplice scoperta dell’arte a varie attività ed esperienze che gli utenti possono godere nei loro spazi”, ha affermato Choi.

“Poiché questo servizio è disponibile per tutti, indipendentemente dall’età o dalla nazionalità, spero che più utenti lo utilizzino”, ha affermato Shen. “Lavoriamo costantemente per migliorare l’accessibilità della piattaforma.”

“Finora, ci siamo concentrati sulla promozione del modo in cui gli utenti possono accedere all’arte attraverso questo servizio. Ma ora è diventato più importante pubblicizzare l’attrattiva del servizio”. “Il nostro obiettivo è fornire un servizio che porti felicità e soddisfazione agli utenti come piattaforma artistica”.

Per saperne di più su The Frame o Art Store, visita Entra qui