La Video Game History Foundation affronta Nintendo dopo la chiusura delle vendite digitali di 3DS e Wii U

La Video Game History Foundation chiede a Nintendo di annullare la cancellazione delle vendite dei giochi Wii U e Nintendo 3DS.

È davvero un dato di fatto nintendo Chiuderà definitivamente qualsiasi tipo di vendita digitale in Nintendo eShop per Wii U e Nintendo 3DS. Questo ovviamente non è piaciuto ai fan e ha portato a molteplici ragioni per i reclami tra gli utenti della console.

In questo senso, sono state molte le persone a chiederlo nintendo Fai un passo indietro rispetto alla tua decisione. Il Fondazione per la storia dei videogiochiUno dei conti che Ho deciso di rilasciare una dichiarazione contro il creatore di Mario Bros.

Questo è diventato effettivo Attraverso il sito Twitter dell’organizzazione. là VGHFF Nota di comprendere la “realtà commerciale”, anche se gli sembra che lasciare i fan senza copie digitali sia un aspetto negativo, ma ostacola il lavoro istituzionale per preservare i titoli. Qualcosa di devastante per la storia dei videogiochi.

Anche se manca ancora un anno ai negozi digitali 3DS e Wii U Totalmente chiuso, i fan stanno già cercando un modo per ottenere i titoli. Puoi ancora ottenerlo ora In digitale sul Nintendo Online Store, titoli che rimarranno una volta rimosse le console. Quello che possono ottenere sono copie fisiche delle console, anche se ce ne sono molte rimasterizzare con concentrazione InterruttoreQuesta console di nuova generazione potrebbe finire per acquisire più giochi.

Infine, il Fondazione per la storia dei videogiochi Incoraggiare nintendo e per i membri questo è Per lavorare contro la risoluzione. E tu, cosa ne pensi? Le vendite digitali si chiudono su Wii U e Nintendo 3DS?

