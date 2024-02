La villa di Calvin Harris a Los Angeles ha preso fuoco e ha ricevuto un grande dispiegamento di vigili del fuoco

Nel corso degli anni, Calvin Harris è diventato uno dei DJ più apprezzati degli ultimi tempi. Tanto che si classifica come il dodicesimo miglior disc jockey della rivista. DJMag. Canzoni come un bacio, Questo è ciò per cui sei venuto Anche estate Gli hanno fatto accumulare più di 11 milioni di follower sui social media.

Considerando la sua carriera musicale, non sorprende che sia riuscito ad accumulare una fortuna che ha investito in grandi proprietà. Uno di loro fu molto spaventato da un enorme incendio.

Mercoledì alle 20:25, Calvin Harris ha ricevuto una telefonata che gli ha fatto sprofondare il cuore: la sua casa a Beverly Hills, Los Angeles, era in fiamme. Come riportato dal portale TMZIl palazzo fumava da uno dei piani superiori. Quando un vicino ha visto cosa era successo, non ha esitato a chiamare i servizi di emergenza.

Grazie a ciò, viene realizzata una straordinaria presentazione dei media che si vede solo nei film. Sul posto sono intervenuti 10 mezzi dei vigili del fuoco e più di 20 mezzi di pronto soccorso per porre rapidamente fine a quanto accaduto.

Un elicottero si è avvicinato alla zona per monitorare tutto

La decisione d'urgenza è stata così drammatica che i testimoni presenti hanno raccontato come un elicottero si sia spostato sul posto per sorvolare l'intera zona e monitorare il tutto. Una manovra un po' esagerata considerando la realtà di quanto accaduto: non si sono verificati danni rilevanti.

I suddetti media hanno rivelato che l'incendio ha avuto origine al terzo piano, precisamente molto vicino alla sala di proiezione. Grazie alla colonna di fumo hanno potuto scoprire rapidamente la fonte dell'incendio e hanno potuto concentrare tutti i loro sforzi per estinguerlo affinché non si propagasse ulteriormente.





Sebbene siano riusciti a completare il tutto in circa 52 minuti, hanno dovuto rompere parte del soffitto del secondo piano per raggiungere la posizione esatta del fuoco. Alcuni danni, tra quelli provocati dall'incendio e quelli causati dalle attrezzature di emergenza, potrebbero raggiungere i 100mila dollari, ovvero poco più di 90mila euro. Tuttavia, nessuno è rimasto ferito, il che è un punto positivo del dramma.

Anche se si stanno ancora studiando le cause esatte dell'incendio, tutto indica che si è trattato di un cortocircuito elettrico. L'incendio era vicino al sistema HVAC. Il fatto che se non fosse stato fermato in tempo, si sarebbe diffuso rapidamente in tutta la villa di Calvin Harris, riducendola in cenere.





Abel Cuartero Escarten