La visita di Xi Jinping in Vietnam si è concentrata sulla cooperazione e sul dialogo

Durante il suo soggiorno, il Presidente avrà colloqui separati con il Segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, e con il Presidente Vu Van Thuong.

Nell’agenda sono previsti anche incontri con il primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, e il presidente dell’Assemblea nazionale, Vuong Dinh Hue.

Secondo il Ministero degli Esteri cinese, promuovere l’unità e l’amicizia, nonché approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, è in linea con gli interessi comuni di entrambe le parti.

Secondo Zhai Kun, professore alla Scuola di Studi Internazionali e vicedirettore dell’Istituto di Studi d’Area dell’Università di Pechino, gli scambi economici e commerciali potrebbero essere una priorità nell’agenda di Xi.

Intervenendo al China Daily, l’esperto ha sottolineato che esiste un grande potenziale per la cooperazione nello sviluppo e negli investimenti delle infrastrutture, nonché per l’armonizzazione tra la Belt and Road Initiative, il Two Corridor Plan e il One Economic Circle in Vietnam.

Da parte sua, Zhou Feng, preside esecutivo della Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Nanchino, nel sud del Paese, ha sottolineato che questa visita consentirà ai due Paesi di gestire meglio le loro differenze e di garantire pace e stabilità nel sud della Cina. mare.

L’ultima visita di Xi in Vietnam risale al 2017, quando partecipò al vertice sulla cooperazione economica Asia-Pacifico nella città costiera di Danang.

In diverse occasioni, i due paesi hanno espresso il loro apprezzamento per lo sviluppo positivo del partenariato di cooperazione strategica globale, istituito nel 2008.

Secondo Pechino, i due paesi godono di un’amicizia di lunga data e di una profonda cooperazione pratica.

npg/edm