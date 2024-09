La voce di Google Maps in spagnolo annuncia che non sarà più così e annuncia il grande cambiamento di carriera che hai fatto

È sicuramente una delle voci più riconoscibili per la digitalizzazione di parte della nostra vita quotidiana come nel caso di Google Maps, che ha cambiato il modo in cui ci muoviamo mentre torniamo a casa, al lavoro o in uno dei tanti viaggi che facciamo utilizzando le nostre mappe. veicolo o come turisti a piedi.

La voce è riconoscibile, anche se pochi sanno che c’è dietro, o meglio che era dietro, perché Nikki Garcia, la persona incaricata di ripetere le parole che l’applicazione Maps vuole trasmetterci, ha annunciato che non sarebbe più COSÌ.

“Il mio viso potrebbe non esserti familiare, ma la mia voce potrebbe essere quello che fa”, ha iniziato Nikki Garcia nel suo video su Tiktok, in cui ha affermato che il suo tempo come voce di Google Maps è finito.

In un video virale, Nikki Garcia ha dichiarato che sta iniziando una nuova fase come cantante con la sua prima canzone in spagnolo, e che allo stesso tempo non sarà più la voce delle mappe:





“Questa non è la mia voce, non è il modo in cui parlo di solito”, ha spiegato prima di raccontare la notizia: “Oggi mi sono successe due cose: la prima è che ho pubblicato la mia prima canzone in spagnolo e la seconda è che sul stesso giorno.” Ho smesso di essere la voce di Google Maps. “È sicuramente la fine di un’era e l’inizio di un’altra.”

Nikki García conclude così il suo tempo in classifica e coglie l’occasione per presentare il suo primo singolo da cantante intitolato “Miglior attrice” che vi invita ad ascoltare sulle principali piattaforme.

“Voglio che tu lo ascolti e, se ti piace, condividilo. Dopo averti accompagnato in macchina per tanti anni in tanti posti, ora sei tu a farlo in questa nuova fase”, ha detto Garcia, il cui la voce su Google Maps sarà sempre distintiva, desiderata.

“E ieri mi sentivo pazzo cercando di cambiare la mia voce perché volevo la tua voce.”

Le reazioni a questo nuovo ciclo di Maps non hanno tardato ad apparire nello stesso video di Tiktok in cui molti utenti hanno espresso che gli sarebbe mancato, e ce n’è stato addirittura uno che ha notato il cambiamento: “E ieri ero pazzo”. Sto cercando di cambiare la mia voce perché volevo la tua voce.

Sono molti anche quelli che incoraggiano Nikki Garcia nella sua nuova fase con messaggi come “Ora la tua voce ti guida solo” o c’è spazio per battute con “Mi hai fatto fare tante volte le rotatorie”.