La Voyager riappare dallo spazio profondo: questi sono i dischi d’oro che porta al suo interno

La NASA continua a completare le sue missioni nello spazio e ora punta a implementarle La sonda Europa Clipper è decollata all’interno di un razzo Falcon Heavy SpaceX Per il prossimo ottobre. Lo scopo di questa missione, come ha spiegato l’agenzia spaziale, è determinare se è così Europa, la luna di Giove, ha le condizioni giuste per viverci. Oltre a percorrere più di 2.500 milioni di chilometri per raggiungere la Luna, si troverà al suo interno Una placca di metallo incisa che ricorda i dischi d’oro di Indagini sulla Voyager.

Questi dischi furono prodotti negli anni ’70 per ordine di Carl Saganastronomo e astrofisico della NASA Inviando un “messaggio all’universo” che saranno in grado di sopravvivere per milioni di anni. Ora, 50 anni dopo, l’agenzia spaziale sta cercando di ripetere quell’impresa inviando una targa commemorativa Contiene informazioni rappresentative sul nostro pianeta. Per inviare queste informazioni, la NASA ha lanciato una campagna intitolata “Messaggio in una bottiglia“Incoraggiare migliaia di persone a farlo Combina i loro nomi in una piccola diapositiva, che sarà inclusa nella targa.

Dopo diversi mesi, la campagna si è conclusa Hanno partecipato più di 2,6 milioni di persone. I tecnici del Jet Propulsion Laboratory della NASA hanno cercato un modo per incidere tutti i nomi su un pezzo di silicio delle dimensioni di una moneta. Infine hanno utilizzato A Un fascio di elettroni per creare righe di testo mille più piccole di un capello umano (75 nanometri).

Messaggio registrato

Come condiviso dalla NASA, la placca metallica è decorata su entrambi i lati. Su un lato ci sono diversi oggetti incisi, ad es Una bottiglia fluttua nell’orbita di Giove accanto alle sue luneuna poesia intitolata Elogio dell’oscurità: un’ode all’Europa, scritto a mano dalla poetessa americana Ada Lymon appositamente per l’incarico; Immagine per Ronald Greleyprofessore dell’Arizona State University morto nel 2011 e I suoi contributi hanno gettato le basi della missione e della sua equazione, che stima la possibilità di trovare vita al di fuori della Terra.

Dall’altro lato della piastra, gli scienziati hanno registrato diverse rappresentazioni visive delle onde sonore, che… Rappresenta il lavoro di un gruppo di linguisti che ha raccolto la parola “acqua” in 103 lingue.

