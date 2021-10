La Williams è sempre stata la prima scelta di Albon per il 2022

Dopo due stagioni come pilota di Formula 1 alla Scuderia AlphaTauri e successivamente alla Red Bull Racing, Alex Albon è stato costretto a trovare un posto fuori dal telaio austriaco dopo il 2021 poiché è stato rimosso dalla pista e finalmente ha trovato l’opzione migliore alla Williams Racing.

Illusione prima della sua nuova fase

A quanto pare, visti i risultati delle ultime stagioni, possiamo dire che il team Grove non può essere la prima scelta per un pilota, ma se guardiamo ai suoi progressi fino al 2020 e soprattutto nel 2021, la verità è che la Williams è diventata un posto molto desiderabile per i piloti che vogliono prendere piede nella prima categoria del motorsport.

Ne parliamo in un’intervista a Motorsport-Total.comAlex Albon ha mostrato quanto sia entusiasta di iniziare a lavorare con il team Grove: “La verità è È sempre stato il piano A, ma anche, Più persone parlano con la Williams Racing, più interessante diventa l’interesse“.

Detto questo, il pilota thailandese ha spiegato uno dei motivi principali per cui ha scelto la Williams Racing per tornare sulla griglia di Formula 1 nel 2022: “Anche la squadra è in crescita, è qualcosa che si vede chiaramente. Se guardi dove era Williams un paio di anni fa e dove si trova ora, come squadra è stato sicuramente in grado di fare i maggiori progressi durante questo periodo.“.

Grandi speranze per il 2022

Infine, Alex Albon ha riconosciuto che con le fantastiche dinamiche della gara Williams e tenendo presente che l’inizio della prossima stagione inaugurerà una nuova era in Formula 1, il team britannico potrebbe essere un ottimo posto dove essere: “L’umore della squadra è buono ora, per questa ragione È il momento perfetto per attaccare come si deve con i nuovi regolamenti“.

Questo contenuto è creato e gestito da una terza parte e viene importato in questa pagina per aiutare gli utenti a fornire il proprio indirizzo email. Potresti essere in grado di trovare maggiori informazioni su questo e contenuti simili su piano.io