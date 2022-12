La WWE annuncia i primi match il 20 dicembre su NXT

durante la trasmissione wwe nxt Attraverso la rete USA Varie partite e clip per l’episodio della prossima settimana.

Cinque attacchi sono stati annunciati per l’episodio di martedì al Performance Center. Due di esse saranno valide rispettivamente per i tornei di doppio maschile e femminile. Inoltre, Axiom affronterà corpo a corpo Carmelo Hayes. Zoe Stark e Nikita Lyons avranno il loro primo incontro in singolo. Infine, Andy Hartwell cercherà di vincere su Elektra Lopez. La società dovrebbe annunciare più partite e settori nei prossimi giorni.

prossimo episodio di Il WWE NXT Championship si svolgerà martedì 20 dicembre Dal WWE Performance Center di Orlando, in Florida. I fan potranno guardare questo programma direttamente dal pubblico o trasmettendolo negli Stati Uniti tramite USA Network. Di seguito è riportato l’aggiornamento della bacheca finora.



Billboard NXT WWE 13 dicembre 2022



Campionati NXT Tag Team

Il nuovo giorno (Kofi Kingston e Xavier Woods) vs. Brooks Jensen e Josh Briggs



NXT Tag Team Championship femminile

Katana Chance e Kayden Carter (c) c. Attrazione tossica (Gigi Dolin e Jassi Jayne) vs. Ivy Nile e Tatum Baxley

Carmelo Hayes vs. Assioma

Elektra Lopez vs. Andy Hartwell

Zoe Stark vs. Nikita Lione

Non dimenticare di visitare Lotta solitariaWeb con tutti i file notizie WWE. Seguici sui social network, FacebookE il YoutubeE il Cinguettio E il instagram.

Ricorda, il prossimo PPV della WWE è Rumble reale della WWE E su Solowrestling sarai aggiornato su tutte le novità rilevanti.