La zona di San Paolo, che attira hotel di lusso e aumenta la sua attrattiva…

Linea Bloomberg – Settore alberghiero di lusso in una città San Paolo Rimane una delle aree più importanti nel settore del turismo e del benesseresviluppando al contempo progetti collettivi nazionali e globali al di fuori delle regioni che tradizionalmente ospitano queste unità.

Uno dei nuovi hotel pulsareil nuovo marchio di hotel di lusso Gruppo Estancorpfamoso per la sua catena Estanplaza.

La prima unità del marchio, in produzione Apertura delicatarappresenta alcune tendenze del settore, come l’espansione di sviluppi di fascia alta nella zona di via Rebucas, nel quartiere occidentale di San Paolo, e l’integrazione dell’hotel con un edificio residenziale e servizi per il tempo libero nello stesso complesso.

In un’intervista concessa a Linea Bloombergamministratore delegato di Estancorp, Ottavio SorianiHa dichiarato che il gruppo fondato dal padre, Lucio Suriani, è impegnato nella crescente domanda di alloggi che uniscano l’immersione culturale con servizi di alta qualità e che ritiene che esista un mercato potenziale in questo settore.

“San Paolo soffre di una significativa carenza di camere d’albergo di lusso rispetto a capitali come Buenos Aires, Lima e Bogotà. Le nuove Pulso, Fasano, W e Faena risponderanno a questa richiesta del mercato. “Non avremo problemi con l’eccesso di offerta, di occupazione o di prezzi”, ha affermato il CEO.

Si riferiva a Fasano San Paolo Itaimapertura a maggio 2023, e l’arrivo dei brand in Brasile WDalla rete americana Marriotta Villa Olympia, e un compitodel gruppo Accor, in via Rebouças, vicino al centro finanziario Faria Lima.

L’offerta di hotel di lusso nella regione è aumentata negli ultimi anni con l’arrivo PalissandroNel complesso Comune di MatarazzoVicino alla via Paulista. Ci sono quelle che furono già fondate da Fasano ed Emiliano.

Questa zona si sta espandendo come risultato del piano generale della città, che prevede incentivi per lo sviluppo in prossimità di un nodo di trasporto pubblico, come a Rebucas.

L’Amministratore Delegato ha sottolineato la crescente concentrazione del settore dello sviluppo immobiliare nella zona di Ribucas, nelle zone più vicine a Faria Lima, che si trova in prossimità della zona di Pinheiros.

“Faria Lima [en el lado de Itaim] Era stufo ed è venuto qui. A Villa Olympia e Item il terreno a disposizione è inferiore. A Pinheiros, per la vicinanza ai grandi centri commerciali e di servizi, si ha una maggiore percezione del valore patrimoniale. Pinheiros, ad esempio, è uno dei centri gastronomici più grandi della città e lì accanto si trova anche il centro commerciale Iguatemi.

Gli sviluppi aumentano l’offerta di stanze per il pubblico dirigente e ad alto reddito.

Il panorama degli hotel di lusso è cambiato dopo la pandemia. Il contributo dei viaggiatori d’affari è diminuito del 10% a San Paolo. invece di, Il numero di viaggiatori in arrivo per eventi, concerti, turismo e gastronomia è aumentato di ben oltre il 10%, il che compensa il calo del numero di viaggiatori d’affari.Ha detto Suryani.

“Vediamo una tendenza molto forte e unitaria nel settore dell’ospitalità globale, come il desiderio del viaggiatore di conoscere sapori, colori, arte e musica, di connettersi con la città e tornare a casa dopo aver imparato qualcosa in più sulla destinazione che hanno visitato Il polso di queste offerte terroir Locale”.

La catena di Estancorp Holding resta leader nel settore Hotel a Istanbul, che comprende sette unità nelle principali zone della capitale, San Paolo, da Funchal Faria Lima, di fronte al centro commerciale JK Iguatemi, a Gran Estanplaza Berrini. Il marchio Pulso è stato ufficialmente inaugurato ad aprile a Pinheiros, vicino all’Avenida Rebouças e all’Avenida Faria Lima.

Lobby dell’Hotel Bolso in zona Rebucas: accesso alla strada senza sbarre né muri, in un progetto impegnato nell’integrazione con la città (Fotografo: Sergio Ripardo/Bloomberg Linea)(Linea Sergio Ricardo/Bloomberg)

Scommetti sul recupero

L’hotel presenta riferimenti culturali nel suo spazio, come un dipinto lungo 30 metri del poeta, saggista e artista di San Paolo Nuno Ramos nel giardino della hall.

Il ristorante principale dell’hotel è il tradizionale Bistrô Charlô. L’autorità culinaria di San Paolo Carlos Whatley, noto come Charlo, gestisce anche la seconda unità di Cha Cha, una combinazione di caffetteria, panetteria, grill ed emporio. L’architetto Arthur Casas, uno dei nomi più importanti del design brasiliano, ha progettato l’edificio e gli interni di tutti gli spazi dell’hotel, comprese le suite.

con 52 appartamenti di 32 mq e cinque suite di 64 mqPulso dispone di una spa del marchio francese di prodotti di bellezza L’Occitane au Brésil.

Il Sarau Bar offre un menù di bevande preparato dal pluripremiato barista Gabriel Santana, con un programma musicale. L’architetto e critico Guilherme Wesnick ha curato più di 300 articoli della collezione per i padiglioni e le aree sociali, mentre il marchio italiano Technogym è responsabile delle attrezzature da palestra.

“Abbiamo selezionato il meglio di San Paolo. Abbiamo spiegato il concetto di hotel ai nostri partner che sono stati attratti, hanno riconosciuto e abbracciato l’idea di un hotel di lusso aperto, integrato nella città, vivace ed energico”, ha affermato Suryani.

Pulso è approvato dal Preferred Hotels Group, che riunisce hotel di lusso di tutto il mondo. Dopo l’ispezione, l’associazione internazionale lo ha inserito tra le opzioni di alloggio di fascia alta in Brasile, insieme all’Unique Hotel, all’U2 Rio de Janeiro Bay Intercity Hotel e al Fira Palace Hotel in El Salvador.

Prossimi passi

Lui Il Gruppo Estancorp prevede di aprire una seconda unità Pulso a San Paolo, mentre sto ancora studiando come replicare questo concetto in altre città, come gruppi come Fasano ed Emiliano. Sarà legittimo terreno edificabileCioè, ha iniziato da zero.

“Dovremmo avere un altro credito a San Paolo nei prossimi anni. Abbiamo già un progetto. Si chiamerà Pulse JK. “Al di fuori di San Paolo, sappiamo che il progetto è adatto per alcune capitali e località specifiche del paese, comprese le destinazioni balneari”, ha affermato l’amministratore delegato. “La sfida più grande è trovare il posto giusto per implementare il nostro concetto.”

La famiglia Suriani seguirà le orme di giocatori come Fasano, che ha filiali a Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, oltre che all’estero, ed Emiliano, che ha ripetuto l’operazione a Copacabana, a Rio de Janeiro.

Al momento, il Bolso di San Paolo ha già firmato accordi istituzionali con aziende delle regioni di Rebucas e Faria Lima, come manager, banche e aziende, per l’occupazione.

Otavio Suriani, CEO di Estancorp Group, davanti a un dipinto di Nuno Ramos alto 30 metri nella hall del nuovo Bolso Hotel: “Mácula” (2023) si ispira a un’opera omonima di Nuno realizzata per il 22a Biennale Internazionale di San Paolo.(Fotografo: Sergio Ripardo/Bloomberg Linea)

(Linea Sergio Ricardo/Bloomberg)

Nuove fonti di reddito

Secondo l’amministratore delegato, il portafoglio Pulso amplierà le entrate del gruppo Estancorp. Il progetto del nuovo hotel è stato ideato prima della pandemia (2019) e ci sono voluti 40 mesi per diventare realtà.

“In termini di ricavi, Pulso deve aumentare dal 15% al ​​20% la generazione di reddito ricorrente per le società di gestione. È un peso importante per questo nuovo marchio, che speriamo possa crescere con l’apertura di nuove unità. il che gli darà un peso”, dice Suryani, un reddito maggiore”.

Dice di vedere Pulso come una sintesi del lavoro svolto dal gruppo negli ultimi 40 anni nello sviluppo immobiliare a cui si aggiungono servizi come gli hotel.

L’hotel fa parte dell’urbanizzazione di Praça Henrique Monteiro. Il progetto architettonico Pulso prevede un accesso senza muri né ringhiere.

“Gli immobili acquistano sempre più valore [con la integración]. I residenti desiderano comfort e comodità e l’hotel trae vantaggio dall’essere parte di uno sviluppo su larga scala. “L’integrazione degli usi e la sinergia dei servizi migliora la percezione del valore per tutti”, afferma Suryani.

Oltre a Funchal Faria Lima, di fronte al centro commerciale JK Iguatemi, e Gran Estanplaza Berrini, la catena Estanplaza comprende anche unità nelle zone di Avenida Paulista, Parque Ibirapuera, Berrini, Nações Unidas e Chácara Santo Antônio (zona sud) . ), con tariffe giornaliere che vanno da 1.500 riyal (277 dollari americani) a 2.500 riyal (462 dollari americani). A Pulso, questi prezzi variano tra 2.300 SAR (425 USD) e 3.200 SAR (591 USD).

