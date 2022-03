L’A15 Bionic è così avanti rispetto ad Android che Apple prevede di utilizzarlo nel “normale” iPhone 14

La notizia è arrivata come un secchio d’acqua fredda. Apple prevede che iPhone 14 abbia un processore A15 Bionic Secondo Ming Chi Kuo, Mentre l’iPhone 14 Pro ha l’A16 Nuova generazione. Ciò è stato confermato da Ming-Chi Kuo dal suo account Twitter, che è stato verificato da MacRumors come suo account.

Questo mette sul tavolo un netto cambiamento nella strategia di Apple. si in passato Gli iPhone differiscono per fotocamera, corpo e schermoOra avremo un nuovo elemento differenziale: la fetta. Quale potrebbe essere il motivo di questo cambiamento?

Ecco come apparirà l’iPhone 14 nel 2022

Come abbiamo detto, Apple non ha mai differenziato una nuova generazione di iPhone per il suo chip. L’unica eccezione a Questa regola non scritta è l’iPhone 5C nel 2013. L’iPhone è colorato con un corpo in plastica con lavorazione A6, mentre l’iPhone 5S era dotato del chip A7, il primo chip per telefoni cellulari a 64 bit.

Tuttavia, questo cambiamento non è mai stato raggiunto ed è stato trascurato. L’anno successivo con iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Dopo quasi dieci anni, potremmo essere in procinto di apportare un cambiamento importante nella strategia che lascerà iPhone 14 come segue:

iPhone 14 da 6,1 pollici con A15 Bionic e 6 GB di RAM LPDDR4X.

iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici, con A15 Bionic e 6 GB di RAM LPDDR4X.

iPhone 14 Pro da 6,1 pollici, con A16 e 6 GB di RAM LPDDR5.

iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici, con A16 e 6 GB di RAM LPDDR5.

Kuo conferma che oltre al chip, entrambe le coppie di iPhone 14 non differiranno Quantità di RAMMa a causa del suo tipo. Modelli PRO Il tuo LPDDR5 vs LPDDR4Xche consente di risparmiare il 30% di energia e il 50% più velocemente.

Perché l’A15 Bionic mantiene il normale iPhone 14

A questo punto è impossibile per noi conoscere le ragioni di questo cambio di strategia con l’iPhone 14. Per qualsiasi ragione È puramente una mia ipotesi, ma ne possiamo dedurre alcuni. E il più plausibile di tutti è che Apple ha abbastanza vantaggio su Qualcomm per mantenere i suoi chipset per un’altra generazione, solo per due modelli.

Lo sappiamo già Il Samsung Galaxy S22 è molto meno potente dell’iPhone 13. Infatti il iPhone 13 Pro Max È il 35% più veloce del Galaxy S22 Ultra, il modello equivalente per i coreani. Apple ha un vantaggio più che sufficiente per rivelare il suo iPhone con due chip, uno nuovo e uno dello scorso anno.

Apple ha un vantaggio alquanto ampio rispetto allo Snapdragon, non aggiornando parte della sua nuova generazione con un nuovo chip

Possiamo anche concludere che le telecamere sono la scusa tradizionale chip più forte, non introdurranno grandi cambiamenti nel normale iPhone 14. Senza motivo di tale forza, diventa assurdo mettere insieme un chip migliore quando il chip attuale è più che efficiente.

Se tutto questo sarà confermato, sarà una strategia che si ripeterà ogni anno. Dov’è l’iPhone Pro? Rilasceranno un nuovo segmento I modelli “normali” manterranno i modelli più avanzati dell’anno scorso. Ricordiamolo Apple Watch Series 7 ha quasi lo stesso chip della Series 6quindi non sarebbe del tutto senza precedenti in Apple.