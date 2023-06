L’abbiamo giocato al Summer Game Fest e siamo rimasti stupiti dai cambiamenti che ha apportato

Sembrava incredibile che fossero passati quasi tre anni da allora Cyberpunk 2077 colpire i negozi. Conosciamo tutti la sua storia: Il gioco è arrivato sull’ultima generazione di console con gravi problemi tecnici e quello che sembrava un ottimo candidato per il gioco dell’anno 2020 è finito per essere Uno dei lanci più balbettanti che possiamo ricordare degli ultimi anniche ha offuscato la reputazione di CD Projekt Red come uno dei migliori studi del settore.

Eccoci nell’anno 2023. Il gioco ha già rilasciato le sue versioni per le console di attuale generazione e ha riconquistato la fiducia di molti videogiocatori. Lui L’impegno dello studio polacco per il suo gioco non si ferma qui, e tra pochi mesi ne avremo la versione migliore Cyberpunk 2077 che è stato rilasciato finora. pronto per il lancio espansione ambiziosa Libertà Fantasma CD Projekt Red ci ha regalato un’ampia demo di oltre un’ora in cui il regista Paolo Sasco e progettista di attività Despoena anitake Si sono seduti con noi per giocare e parlare di tutto ciò che è nuovo Cyberpunk 2077.

Paul Sasko è stato molto chiaro: “Cyberpunk 2077 L’esperienza è stata completamente ridisegnata tenendo conto del feedback dei fan”.. Quasi tutti i principali sistemi di gioco sono stati riprogettati da zero per darci la migliore versione del gioco Cyberpunk 2077 Che è stato in giro, che fa un completo riequilibrio dei suoi contenuti e molti miglioramenti alla qualità della vita. La buona notizia è che Tutto questo rimane solo nei contenuti Libertà Fantasmama è una riprogettazione completa che riguarda anche il gioco basein modo che coloro che ci giocheranno per la prima volta alla fine di quest’anno otterranno tutti i miglioramenti su cui si è lavorato dall’inizio.

Ribilanciamento generale del gioco principale: alberi delle abilità ridisegnati da zero

La nostra demo è iniziata con uno sguardo agli alberi delle abilità nel menu di gioco. Tutto è stato riprogettato, dall’interfaccia al modo in cui funziona la progressione e al modo in cui vengono distribuiti gli aggiornamenti. che influenzano le statistiche e le statistiche del tuo personaggio Costruisce.

Tra tutti questi alberi delle abilità ne abbiamo uno nuovo. Lui rimangono tre è una novità Libertà Fantasma Che, secondo Pawel Sasko, risponde al feedback che hanno ricevuto dai giocatori che non sono stati in grado di trovare una vera ricompensa per aver esplorato Night City. Saku ci ha detto che attraverso l’esplorazione troverai punti Reliquia che puoi spendere per migliorare l’albero e ottenere molti miglioramenti interessanti per il tuo personaggio.

Tutti i principali sistemi di gioco sono stati ribilanciati e molti sono stati riprogettati da zero

Lui programmi elettronici Inoltre è stato completamente riprogettato. Ora hai una barra che ti mostra la possibilità di installare cyberware sul tuo personaggio, e come abbiamo visto nella serie edgerunnersPuoi installare potenti componenti e aggiornamenti che vanno oltre le tue capacità, ma a costo di un’enorme penalità per la tua salute, proprio come Psicosi cibernetica. Tutte le statistiche del tuo personaggio sono state trasferite a programmi elettroniciQuindi i vestiti ora sono un accessorio cosmetico che ti consente di far sembrare il tuo personaggio perfetto, senza doversi preoccupare che tutto ciò che indossi influisca sulle tue statistiche.

“Penso che la cosa più importante che abbiamo fatto sia stata cambiare tutti i sistemi di gioco principali. C’è stato un ribilanciamento generale”. Sasko ha sottolineato alla fine della demo. Ha fornito le modalità di difficoltà come esempio, aggiungendo che la modalità facile sarà per coloro che vogliono solo godersi la storia del gioco e la modalità difficile non sarà facile da interrompere troppo. macinazionema sarà davvero dura per tutti coloro che sono alla ricerca di una vera sfida.

Miglioramenti nella guida, nella polizia e nel combattimento veicolare

Certamente in CD Projekt Red si sono anche resi conto che c’erano dei sistemi difettosi nel modo in cui operava la città. Partendo da un argomento semplice come il modo in cui lavora la polizia, nel corso della demo siamo stati invitati ad approfondire alcuni problemi per vedere come ci sia stato un cambiamento completo nel modo in cui funziona la sicurezza a Night City. Simile a come funzionano le cose in qualsiasi gioco della serie gtaabbiamo un sistema di livello ricercato, anche se Sasuko sottolinea che a seconda dei crimini che commetti, le strategie che la sicurezza di Night City utilizzerà per darti la caccia e le unità che invieranno per fermarti saranno diverse.

Quanto sopra va di pari passo con Combattimento con veicoli, che viene presentato come una delle modalità che avrà Libertà Fantasma. Abbiamo veicoli dotati di armi con cui puoi attaccare i tuoi inseguitori o avversari mentre navighi tra le numerose missioni e attività di espansione che troverai nella nuova area che puoi esplorare.

generalmente “Sono stati compiuti ulteriori sforzi per rendere Night City piena di vita e ottenere vibrazioni migliori da essa NPC a ciò che sta accadendo intorno a te“Despoina Anetaki ha commentato durante lo spettacolo. Il progettista della missione ci ha ripetutamente fatto notare cosa stava accadendo intorno a noi a seconda dell’ora del giorno e dei luoghi in cui siamo passati.

Campagna entusiasmante con più opzioni e molto da fare

un test Libertà FantasmaIn quanto tale, ci permette di vivere la missione principale della campagna che si svolge un po’ dopo la prima ora di gioco di questo nuovo contenuto. Non ti daremo gran parte della storia in modo che tu possa scoprirla mentre la interpreti, ma possiamo dirti che in questa avventura di spionaggio siamo arrivati ​​al punto in cui abbiamo incontrato il nuovo personaggio interpretato dall’attore Idris Elba.

Il combattimento tra veicoli sarà importante in Phantom Liberty

Come nella campagna principale di Cyberpunk 2077E Tutte le tue scelte hanno un peso tangibile nel modo in cui si svolgono le situazioni e nel modo in cui interagisci con i personaggi principali e secondari. Siamo certi che sapremo molto di più su Johnny Silverhand, man mano che verrà approfondita la storia del personaggio interpretato da Keanu Reeves. Pawl Sasko ha indicato che volevano in studio a L’obiettivo è esplorare una nuova area di Night City, concepita come un grande ramo integrato nella stessa storia principale Cyberpunk 2077.

Quanto durerà questa campagna? Ovviamente abbiamo colto l’occasione per porre questa domanda agli sviluppatori, ma la designer Despoina Anetaki ci ha detto che è molto difficile da dire, perché è un numero molto variabile di ore per coloro che cercano di affrettarsi a svolgere compiti importanti o per coloro che si prendono il tempo. Per esplorare tutti i nuovi contenuti combinati con l’espansione. Lo ha sottolineato Ci sono nuove attività in Libertà FantasmaCome il “lancio aereo”, che sono missioni in cui devi avvicinarti per cercare di recuperare i rifornimenti. Sasko ci ha anche detto che ci saranno altre missioni incentrate sul ripristino di veicoli specifici che trarranno grandi benefici dalle nuove meccaniche dei veicoli da combattimento.

Cyberpunk 2077 durante la sua giovinezza

Per cosa abbiamo visto e giocato da questa nuova espansione Cyberpunk 2077 Siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Abbiamo provato Costruisce L’unico personal computer che sfrutta Tracerouteche è una tecnologia avanzata di simulazione dell’illuminazione che supera l’ambito di Tracciamento dei raggi. Come puoi immaginare, il gioco ha un aspetto fantastico nella grafica, specialmente quando è calata la notte su Night City e l’abbiamo vista brillare con le sue luci al neon che hanno evidenziato la sua fantastica direzione artistica.

Il nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077 Sembra dimostrare l’impegno di CD Projekt Red in un progetto per il quale mostrano affetto, quindi… Anche se non hai intenzione di acquistare la nuova espansione, puoi star certo che entro la fine di quest’anno giocherai alla versione del gioco più bilanciata e funzionale di sempre.… qualcosa di molto vicino a ciò che prometteva una forte campagna marketing Che il gioco esisteva prima che fosse rilasciato e non era stato raggiunto fino a tre anni fa, quando l’abbiamo visto per la prima volta nei negozi.

da parte sua, Libertà Fantasma Ci ricorda quanto sia bravo lo studio a realizzare espansioni, come è stato ben dimostrato all’epoca con quelle aggiunte a The Witcher 3. In termini di sviluppo dell’espansione, Paul Sasko ha offerto il seguente pensiero come parte dei suoi recenti commenti nella nostra demo :

“Lavorare sulle espansioni è meglio che lavorare sul gioco base. Hai un team, tecnologia e strumenti completamente addestrati. Tutto funziona bene ora, quindi puoi fare cose migliori.”

Ve lo ricordiamo Libertà Fantasma Arriverà su Xbox Series, PS5 e PC il 26 settembre A $ 30.