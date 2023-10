Laboratori, attività e un planetario mobile alla Settimana Spaziale di Tres Cantos

La Settimana Mondiale dello Spazio è tuÈ un’iniziativa delle Nazioni Unite, celebrata contemporaneamente in tutto il mondo, dal 4 al 10 ottobre.

La programmazione è iniziata mercoledì con la seconda Children’s Space Conference, grazie all’organizzazione internazionale WIA (Women in Aerospace).

Workshop spaziali, un planetario dal vivo, conferenze e mostre completano il programma

Il 4 ottobre 1957 il primo satellite artificiale della Terra, lo Sputnik, fu lanciato nello spazio, aprendo la strada all’esplorazione spaziale. È questa la data scelta dalle Nazioni Unite per dare inizio alla Settimana Mondiale dello Spazio, che si celebra in tutto il pianeta fino al 10 ottobre. Tres Cantos, in quanto quartier generale della grande industria spaziale, non poteva mancare a questo evento.

Il comune aderisce all’iniziativa con diverse proposte, in collaborazione con centri educativi e aziende del settore spaziale presenti nel comune e altri soggetti.

Seconda conferenza sullo spazio per bambini

Il programma è iniziato mercoledì 4 ottobre, sul palco del Centro Culturale Adolfo Suarez, con una festa di compleanno Seconda conferenza sullo spazio per bambini.

Di mano WIA (Donne nell’Europa Aerospaziale a Madrid), Gli studenti della scuola primaria 6 hanno partecipato a conferenze per conoscere l’entusiasmante mondo dello spazio, con particolare attenzione all’industria spaziale a Tres Cantos, poiché il tema della Settimana Mondiale dello Spazio di quest’anno è “Spazio e imprenditorialità”. Uno slogan che ispirerà gli studenti di tutto il mondo a studiare STEM e business, offrendo allo stesso tempo alle aziende spaziali l’opportunità di assumere la forza lavoro necessaria per il crescente settore spaziale commerciale.

A questa conferenza hanno partecipato più di 500 studenti. Il sindaco della città, Jesús Moreno, ha colto l’occasione per congratularsi con gli studenti della Scuola di Aldebaran, che non hanno potuto partecipare perché hanno ricevuto un premio presso la sede dell’ESA a Villanueva de la Cañada, dove sono risultati i vincitori del progetto. Esperimenti di scienze spaziali.

La sede dell’industria aeronautica

Aziende come Alter, Thales Alenia, GMV e altre, presenti nel settore comunale, hanno fornito informazioni sulle attività e sui progetti realizzati a Tres Cantos.

Sono stati trattati anche altri argomenti come i detriti spaziali e la giornata si è conclusa con un discorso sul ritorno sulla Luna per esplorare la storia della corsa allo spazio, oltre alle missioni attuali e future.

Prossime attività

Nei prossimi giorni potrete inoltre visitare, nell’angolo artistico del Centro Culturale, i lavori realizzati dagli studenti, attorno al convegno, e da oggi, Biblioteche comunali Dedicano i loro centri di attenzione a libri, fumetti e materiali audiovisivi che trattano il tema dello spazio.

In attesa del fine settimana, Sabato 7 corrente mese, dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00, I bambini potranno conoscere i principali fenomeni astronomici, conoscere i pianeti e le costellazioni Planetario mobile Che sarà installato nel centro culturale. Alle sessioni partecipative e alle performance interattive di 30 minuti che mostrano il cielo notturno ed effetti speciali parteciperanno 50 bambini. In parallelo ci saranno attività per bambini e famiglie, con laboratori satellite.

Lui Martedì dieci, L’Università Popolare Carmen Michelina offre, con l’aiuto di un esperto geologo, Convegno “Meteoriti”., il pianeta più vicino al Sole, e dal 2006 è diventato il più piccolo dei pianeti che gli orbitano attorno. L’appuntamento è 19:00 al Victoria Cultural Theatre.

Lui Quattordicesimo giorno alle sei di sera al Teatro Comunalespettacolo per famiglie “Estelle e Merlino”racconterà la storia di un apprendista e di un mago, responsabili della cura delle stelle e della notte.