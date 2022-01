L’Accademia di Hollywood premia i lavori per latini come Eva Longoria e John Leguizamo | cinema | intrattenimento

La Fondazione sta preparando una serie di interviste agli attori dal titolo “Visto”, che possono essere visualizzate sul canale YouTube dell’Accademia.

il Accademia di Hollywoodconsegnato annualmente OscarLunedì ha presentato in anteprima un programma di interviste dedicato a cinema latino In cui le stelle piacciono Eva Longoria, John Leguizamo e Edward James Olmos Esamineranno i loro lavori.

La serie di interviste era intitolata VisibileDiretto dal regista argentino-americano Nick Barelli Può essere visto attraverso il canale Accademia Youtube Lo ha dichiarato l’ente in una nota.

il il primo episodio Andrà a visitare la casa del colombiano Giovanni Leguizamo (Voce dello zio Bruno Nell’ultimo film Disney, Fascino) in un New York e recensione Torsione latina Nel mondo dello spettacolo americano, oltre a Stereotipi Che l’attore ha dovuto affrontare nei suoi inizi.

Successivamente, lo spettacolo presenterà altre puntate che sono state girate per la prima volta a Los Angeles Edward James Olmos (Ha interpretato Abraham Quintanilla nel film selena, insieme a JLo), che gestisce diverse iniziative educative in città, e Eva Longoria (Casalinghe disperate), titolari di una laurea magistrale in Studi Chicano alla Northridge University in California.

D’altra parte, l’Accademia la scorsa settimana ha confermato che un totale di 276 film sono in lizza per una nomination all’Oscar come miglior film dell’anno, che cosa significa record più piccolo degli ultimi dieci anni a causa dell’epidemia.

.elenco ufficiale I candidati saranno riconosciuti l’8 febbraio.

Oscar 2022: 15 film da vedere nella corsa al premio

Uno dei motivi di questo calo significativo del numero di richiedenti è che il periodo L’idoneità per questa versione è di soli 10 mesiDallo scorso anno, quando il concerto è stato posticipato a fine aprile, la scadenza è stata prorogata anche per i film usciti a gennaio e febbraio 2021.

Gli Oscar verranno consegnati il ​​27 marzo. dal leggendario Teatro Dolby D di Hollywood Celebrando le speranze di tornare forma tradizionale Dopo i mesi difficili dell’epidemia.