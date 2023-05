L’account Google ora supporta l’accesso senza password con passkey

Madrid, 3 maggio. (Portaltico / PE) –

Google ha annunciato che gli utenti possono ora impostare Accedi con passkey o chiavi di accesso In ciò account Googleche appare accanto alla password tradizionale e alle opzioni di autenticazione a due fattori.

Le chiavi di accesso sono a Suggerimento di password alternativa Associa una chiave privata all’account personale di un utente e ne consente la sincronizzazione tra i dispositivi per l’utilizzo sul Web.

Salva informazioni crittografiche sul dispositivo (cellulare, computer o tablet), una chiave privata che genera una firma che viene successivamente verificata da un server già generato con detta chiave privata quando si tenta di accedere a un sito web.

Google si è unito ad Apple, Microsoft e FIDO Alliance lo scorso anno per sviluppare il supporto per le chiavi di accesso e ha annunciato questo mercoledì che sono disponibili in un account Google, dove gli utenti possono selezionare o scegliere una password o una password. Autenticazione a più fattori per l’accesso.

Consente agli utenti di accedere alle chiavi Accedi ad app e siti web nello stesso modo in cui sblocchi i loro dispositiviImpronta digitale, scansione facciale o PIN di blocco dello schermo. Google sul tuo blog.

Uno dei suoi vantaggi è che lo è in grado di evitare il “phishing”e durante la sincronizzazione tra dispositivi, è utile ad esempio se l’utente cambia cellulare.

La società tecnologica ha anticipato che presto le chiavi di accesso arriveranno agli account Workspace, poiché gli amministratori avranno la possibilità di abilitarle per i loro utenti finali mentre sono connessi.