L’Acquario, con il suo nuovo spazio, aumenterà la capacità di recupero degli animali

“È una giornata emozionante.” Con queste parole, ieri, Alejandro Bennett, Direttore del Bioparco Acquario GijonIl progetto mira a recuperare e restituire alla natura le foche marine, le tartarughe e gli uccelli marini salvati nelle acque o sulla costa asturiana, realizzato da LA NUEVA ESPAÑA. L’iniziativa, che prevede la realizzazione del primo centro di recupero della regione ad hoc per gli animali spiaggiati, avrà un budget di 320mila euro, di cui 284mila saranno finanziati dalla Fondazione Biodiversità. Bennett ha espresso la fiducia che la struttura, che sarà situata nella parte posteriore dell’acquario, aumenterà la capacità di curare gli animali. Quest’anno il team ha aiutato due foche e una tartaruga marina.

Il centro, che non avrà le risorse per curare i cetacei, ha un periodo di attuazione di quattro anni, fino al 2025, e disporrà di imbarcazioni specifiche per foche e tartarughe. “Spero che tutto venga installato a dicembre per iniziare i lavori alla fine del mese o all’inizio di gennaio”, ha detto Bennett, che ha elogiato le condizioni dell’Acquario di Gijón per ospitare il progetto, comprese “le proprie risorse, acqua di mare diretta , la collaborazione delle istituzioni e la costante vigilanza”. Allo stesso modo, il direttore annuncia che si terrà un concorso tra tutte le scolaresche del quartiere, in cui il vincitore sceglierà il nome dell’installazione. Un’azione che rientra nella strategia di sensibilizzazione che i promotori dell’iniziativa intendono promuovere.

Da parte sua, la coordinatrice dei bandi e dei progetti propri, Cristina Gonzalez Onandia, ha elogiato la “qualità tecnica” del progetto e ne ha sottolineato l’importanza nel “migliorare la gestione dell’ambiente marino”. Aurelio Martín, consulente ambientale, ha definito il valore dell’Acquario per la città “un gioiello”. Da parte sua, David Villar, Direttore Generale dell’Ambiente Naturale e della Pianificazione Rurale, si aspettava che l’attrezzatura sarebbe stata un “riferimento” all’interno di un progetto inquadrato nel rafforzamento della rete di delinquenza del Principato delle Asturie.