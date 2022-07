L’acquisto di Activision Blizzard deve affrontare una nuova indagine

Inizialmente annunciato all’inizio di quest’anno, la chiusura dell’accordo di acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft sembra essere riluttante, pieno di problemi in corso che minacciano di annullarlo. Così, sebbene gli azionisti della stessa Activision Blizzard Erano favorevoli al possessoTanto Rimangono alcuni dubbi sulla stessa Microsoft, così come su altri agenti di terze parti.

Che è che il nuovo partecipante nell’aggiungere ostacoli a questo accordo è stato Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (o CMA)Che come affermato da CNBCha aperto una nuova indagine sul processo di creazione di una delle prime grandi indagini antitrust.

Secondo questa ricerca, Questo accordo potrebbe avere un forte impatto (negativo) sull’industria dei videogiochi Per il fatto che grandi franchise come Call of Duty, Candy Crush e Warcraft, sono stati presentati a una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, che l’autorità responsabile per i mercati e la concorrenza analizzerà la situazione «Valuta se l’accordo potrebbe danneggiare la concorrenza e portare a risultati peggiori per i consumatori, come prezzi più alti, qualità inferiore o scelta inferiore«. Sebbene abbiamo visto questo tipo di indagine in altre occasioni, come l’acquisto privato di Bethesda da parte di Microsoft, ogni nuova acquisizione aggiunge un ulteriore argomento.

per questa ragione, La Capital Market Authority ha fissato la scadenza per la sua decisione finale al 1 settembre, sebbene sia stato informato che avrebbe accettato i commenti delle parti interessate, con consultazioni aperte fino al 20 luglio. Da parte sua, Microsoft è stata molto positiva, confermando che avrebbe collaborato pienamente, inviando un messaggio che “rimaniamo fiduciosi che l’accordo scadrà nell’anno fiscale 2023 come inizialmente previsto”. però, Gli analisti sono significativamente più scettici Sulle possibilità che i regolatori accettino un accordo.