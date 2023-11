L’adozione della blockchain non si ferma

Se si mantiene l’attuale ritmo di adozione, il numero di utenti della tecnologia blockchain potrebbe raggiungere i 100 milioni di utenti giornalieri entro il 2028, secondo una previsione di Jamie Coates, analista di Bloomberg Intelligence.

Su X (ex Twitter), Coates ha osservato che l’adozione della blockchain è stata “inarrestabile” durante i mercati rialzisti e ribassisti degli ultimi anni. “Non essere esposti a uno dei maggiori trend strutturali del prossimo decennio potrebbe costare caro”, ha affermato l’analista.

Il numero di indirizzi attivi giornalieri supera i 5 milioni nel terzo trimestre del 2023, in crescita del 14% rispetto al 2022, secondo Coates, mentre la crescita su base trimestrale è stata in media del 29% dal 2019. A un ritmo del 20%, potremmo arrivare a 100 milione di utenti giornalieri nel 2028.”

Mercato ribassista/mercato rialzista, adozione #Blockchain La tecnologia continua senza sosta. Perdere uno dei maggiori trend strutturali del prossimo decennio potrebbe rivelarsi costoso. 5 milioni al giorno #crittografia Il numero di utenti oggi raggiungerà probabilmente i 100 milioni in meno di 5 anni. pic.twitter.com/RG6dRoiCes – Jamie Coutts CMT (@Jamie1Coutts) 3 novembre 2023

Che si tratti di un mercato ribassista o di un mercato rialzista, l’adozione della tecnologia blockchain non si ferma. Perdere uno dei maggiori trend strutturali del prossimo decennio potrebbe rivelarsi costoso.

5 milioni di utenti giornalieri di criptovaluta, che probabilmente raggiungeranno i 100 milioni in meno di 5 anni.

Coates ha confrontato il tasso di adozione della blockchain con il tasso di crescita di PayPal. Secondo lui, il colosso fintech ha impiegato 13 anni per raggiungere 100 milioni di utenti giornalieri. “Se Ethereum è il giorno zero per i contratti intelligenti (2015), potrebbe essere necessario un periodo di tempo simile affinché le blockchain raggiungano un livello simile di adozione”, ha aggiunto.

Se l’attuale ritmo di adozione continua, anche le società basate su blockchain potrebbero vedere un aumento delle valutazioni. Coates ha osservato che le regressioni fondamentali mostrano che l’ecosistema blockchain potrebbe valere tra i 5 e i 14 trilioni di dollari una volta che avrà 100 milioni di utenti. “Si tratta di un aumento rispetto all’attuale importo di 350 miliardi di dollari”.

Le previsioni di Coates sono coerenti con i dati che indicano un continuo interesse per la tecnologia blockchain. Nonostante il calo del mercato, lo sviluppo del settore delle criptovalute è aumentato del 5% nel 2022. Inoltre, un sondaggio condotto da Celent nel 2022 ha mostrato che il 91% degli investitori istituzionali è interessato a investire in asset tokenizzati: token basati su blockchain che rappresentano la proprietà. Di asset fisici e digitali.

“Mentre estrapolazioni eccessivamente semplicistiche come queste non dovrebbero mai essere utilizzate esclusivamente a fini di valutazione, l’esercizio dimostra che gli utenti e i prezzi sono indissolubilmente legati e che, man mano che l’adozione continua, è probabile che i prezzi siano molto più alti”. Per alcuni asset, ha previsto Coats. .

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.